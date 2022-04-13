Коронавирус за сутки убил пятерых волгоградцев

Covid-19 13.04.2022 12:21
13.04.2022 12:21
Еще пятеро жителей Волгоградской области скончались от коронавируса. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», стало известно из данных федерального оперштаба. Всего, таким образом, уже 6780 жителей Волгоградской области не смогли справиться с инфекцией.
При этом уровень распространения COVID-19 остается в регионе примерно таким же, как в последние недели – за сутки коронавирус диагностировали еще у 248 человек. Медицинская помощь в условиях стационара понадобилась 74 заболевшим. При этом благополучно выздоровели 348 человек.
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