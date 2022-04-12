



В Волгоградской области в течение ближайших суток прогнозируется сильное ухудшение погоды. По сведениям регионального Гидрометцентра, в Волгограде и области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду, грозы, местами град.

— С вечера 12 апреля, а также в ночь на 13 апреля и днем в среду в Волгоградской области ожидаются дожди от небольших до умеренных, ночью по южным районам местами сильные дожди, грозы, град, — предупреждают волгоградские синоптики. — При грозах порывы ветра могут достигать 18-23 м/с.

Ближайшей ночью в Волгоградской области будет не по-апрельски жарко. Температура воздуха составит местами до +13 градусов, по северным районам — до +18 градусов.

И в Волгограде, и в других населенных пунктах области в ночь с 12 на 13 апреля прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы.

— Днем порывы юго-западного ветра в Волгоградской области ожидаются до 14 м/с, при грозах до 21 м/с. Температура воздуха до +14 градусов.

Не стихнет ветер и не прекратятся дожди в регионе и 15 апреля.