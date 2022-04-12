Государственная дума РФ сегодня, 12 апреля, напомнила россиянам о возможности получения налоговых вычетов по расходам на медицину и лекарства. Жители Волгоградской области могут вернуть себе часть средств, потраченных на медуслуги, назначенные врачом медикаменты и страховые взносы по ДМС.
Кто имеет право на налоговые вычеты?
- жители Волгоградской области, оплатившие медицинские услуги, в том числе дорогостоящие. При этом услуги могут быть оказаны как самому волгоградцу, претендующему на вычет, так и его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет;
- жители Волгоградской области, оплатившие назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;
- жители Волгоградской области, оплатившие страховые взносы по договору ДМС на свое лечение или лечение членов семьи.
Важное условие: для получения социального вычета необходимо, чтобы организация или оказавший услугу индивидуальный предприниматель имели российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности. Получить такой социальный вычет можно в налоговой или у работодателя.
Максимальный размер налогового вычета по расходам на медицину — 120 тыс. рублей, гражданину вернется 13 % от этой суммы. При этом вычет по расходам на медицину суммируется с другими социальными вычетами, и 120 тыс. будут максимальной суммой для всех социальных налоговых вычетов, которые возможно заявить за год (кроме вычета по расходам на благотворительность и образование детей).
Исключение составляет налоговый вычет по расходам на дорогостоящее лечение. По таким видам лечения социальный вычет предоставляется в размере фактических расходов: гражданину вернется 13 % от всей потраченной суммы. Вычет на дорогостоящее лечение не суммируется с остальными социальными налоговыми вычетами.
За какие услуги можно получить вычет:
- обследования (УЗИ, медицинские анализы, рентген, флюорография);
- приемы врачей (педиатр, терапевт, хирург, окулист, эндокринолог, лор, гинеколог и т. д.);
- лечение и протезирование зубов (отбеливание, брекеты, виниры, коронки, имплантация);
- медицинская экспертиза;
- медицинская реабилитация;
- лечение, диагностика в санатории;
- хирургическое лечение (пороков развития, болезней органов дыхания, кровообращения, нервной системы, пищеварения, злокачественных новообразований);
- операции на суставах (эндопротезирование);
- имплантация протезов, кардиостимуляторов, металлических конструкций;
- лечение сахарного диабета;
- ведение беременности, платные роды;
- лечение бесплодия, ЭКО и др.
Необходимые документы:
- справка о суммах начисленных и удержанных налогов за год, в котором вы оплачивали медицинские услуги, по форме 2-НДФЛ (запрашивается у работодателя).
При оплате медицинских услуг:
- копия договора на оказание медицинских услуг (если договор заключался);
- копия лицензии медицинской организации или индивидуального предпринимателя, если в договоре отсутствуют соответствующие реквизиты;
- оригинал справки об оплате медицинских услуг.
При оплате лекарств:
- оригинал рецептурного бланка со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;
- копия документа, подтверждающего степень родства, например свидетельства о рождении (если медицинские услуги или лекарственные препараты оплачены налогоплательщиком для родителей или детей);
- копии документов, подтверждающих оплату медикаментов (например, чеков).