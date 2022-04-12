Общество

Волгоградцам напомнили о налоговых вычетах по расходам на медицину и лекарства

Общество 12.04.2022 12:29
12.04.2022 12:29


Государственная дума РФ сегодня, 12 апреля, напомнила россиянам о возможности получения налоговых вычетов по расходам на медицину и лекарства. Жители Волгоградской области могут вернуть себе часть средств, потраченных на медуслуги, назначенные врачом медикаменты и страховые взносы по ДМС.   

Кто имеет право на налоговые вычеты? 

  • жители Волгоградской области, оплатившие медицинские услуги, в том числе дорогостоящие. При этом услуги могут быть оказаны как самому волгоградцу, претендующему на вычет, так и его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет;

  • жители Волгоградской области, оплатившие назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;

  • жители Волгоградской области, оплатившие страховые взносы по договору ДМС на свое лечение или лечение членов семьи.

Важное условие: для получения социального вычета необходимо, чтобы организация или оказавший услугу индивидуальный предприниматель имели российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности. Получить такой социальный вычет можно в налоговой или у работодателя. 

Максимальный размер налогового вычета по расходам на медицину — 120 тыс. рублей, гражданину вернется 13 % от этой суммы. При этом вычет по расходам на медицину суммируется с другими социальными вычетами, и 120 тыс. будут максимальной суммой для всех социальных налоговых вычетов, которые возможно заявить за год (кроме вычета по расходам на благотворительность и образование детей). 

Исключение составляет налоговый вычет по расходам на дорогостоящее лечение. По таким видам лечения социальный вычет предоставляется в размере фактических расходов: гражданину вернется 13 % от всей потраченной суммы. Вычет на дорогостоящее лечение не суммируется с остальными социальными налоговыми вычетами.

За какие услуги можно получить вычет:

  • обследования (УЗИ, медицинские анализы, рентген, флюорография);

  • приемы врачей (педиатр, терапевт, хирург, окулист, эндокринолог, лор, гинеколог и т. д.);

  • лечение и протезирование зубов (отбеливание, брекеты, виниры, коронки, имплантация);

  • медицинская экспертиза;

  • медицинская реабилитация;

  • лечение, диагностика в санатории;

  • хирургическое лечение (пороков развития, болезней органов дыхания, кровообращения, нервной системы, пищеварения, злокачественных новообразований);

  • операции на суставах (эндопротезирование); 

  • имплантация протезов, кардиостимуляторов, металлических конструкций;

  • лечение сахарного диабета;

  • ведение беременности, платные роды;

  • лечение бесплодия, ЭКО и др.
Полный перечень видов медицинских услуг, в том числе и дорогостоящих, по которым гражданин может получить налоговый вычет, определен Постановлением Правительства РФ № 458 от 8 апреля 2020 года.

Необходимые документы:

  • справка о суммах начисленных и удержанных налогов за год, в котором вы оплачивали медицинские услуги, по форме 2-НДФЛ (запрашивается у работодателя).

При оплате медицинских услуг:

  • копия договора на оказание медицинских услуг (если договор заключался);

  • копия лицензии медицинской организации или индивидуального предпринимателя, если в договоре отсутствуют соответствующие реквизиты;

  • оригинал справки об оплате медицинских услуг.

При оплате лекарств:

  • оригинал рецептурного бланка со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;

  • копия документа, подтверждающего степень родства, например свидетельства о рождении (если медицинские услуги или лекарственные препараты оплачены налогоплательщиком для родителей или детей);

  •  копии документов, подтверждающих оплату медикаментов (например, чеков).

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