

Государственная дума РФ сегодня, 12 апреля, напомнила россиянам о возможности получения налоговых вычетов по расходам на медицину и лекарства. Жители Волгоградской области могут вернуть себе часть средств, потраченных на медуслуги, назначенные врачом медикаменты и страховые взносы по ДМС. Кто имеет право на налоговые вычеты?

жители Волгоградской области, оплатившие медицинские услуги, в том числе дорогостоящие. При этом услуги могут быть оказаны как самому волгоградцу, претендующему на вычет, так и его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет;





жители Волгоградской области, оплатившие назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;





жители Волгоградской области, оплатившие страховые взносы по договору ДМС на свое лечение или лечение членов семьи.





Важное условие: для получения социального вычета необходимо, чтобы организация или оказавший услугу индивидуальный предприниматель имели российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности. Получить такой социальный вычет можно в налоговой или у работодателя.

Максимальный размер налогового вычета по расходам на медицину — 120 тыс. рублей, гражданину вернется 13 % от этой суммы. При этом вычет по расходам на медицину суммируется с другими социальными вычетами, и 120 тыс. будут максимальной суммой для всех социальных налоговых вычетов, которые возможно заявить за год (кроме вычета по расходам на благотворительность и образование детей).

Исключение составляет налоговый вычет по расходам на дорогостоящее лечение. По таким видам лечения социальный вычет предоставляется в размере фактических расходов: гражданину вернется 13 % от всей потраченной суммы. Вычет на дорогостоящее лечение не суммируется с остальными социальными налоговыми вычетами.

За какие услуги можно получить вычет:

обследования (УЗИ, медицинские анализы, рентген, флюорография);





приемы врачей (педиатр, терапевт, хирург, окулист, эндокринолог, лор, гинеколог и т. д.);





лечение и протезирование зубов (отбеливание, брекеты, виниры, коронки, имплантация);





медицинская экспертиза;





медицинская реабилитация;





лечение, диагностика в санатории;





хирургическое лечение (пороков развития, болезней органов дыхания, кровообращения, нервной системы, пищеварения, злокачественных новообразований);





операции на суставах (эндопротезирование);





имплантация протезов, кардиостимуляторов, металлических конструкций;





лечение сахарного диабета;





ведение беременности, платные роды;





лечение бесплодия, ЭКО и др.

Полный перечень видов медицинских услуг, в том числе и дорогостоящих, по которым гражданин может получить налоговый вычет, определен Постановлением Правительства РФ № 458 от 8 апреля 2020 года. Необходимые документы:

справка о суммах начисленных и удержанных налогов за год, в котором вы оплачивали медицинские услуги, по форме 2-НДФЛ (запрашивается у работодателя). При оплате медицинских услуг:

копия договора на оказание медицинских услуг (если договор заключался);





копия лицензии медицинской организации или индивидуального предпринимателя, если в договоре отсутствуют соответствующие реквизиты;





оригинал справки об оплате медицинских услуг. При оплате лекарств: