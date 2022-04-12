В Волгограде определили подрядчика для ремонта 66-летнего моста









Капитальный ремонт «Марийского» путепровода в Волгограде, построенного 66 лет назад, выполнит волгоградская компания «АльянсСтройКом». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, стоимость работ составит 234,6 миллиона рублей. Эта компания - единственная подала заявку на участие в конкурсе, заказчиком которого выступило МУ «Комдорстрой». В течение 10 дней с победителем будет заключен муниципальный контракт.

«Марийский» путепровод расположен по ул. 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе. Он проходит через пути пригородной железной дороги. Протяженность основного пролетного строения - свыше 30 метров, ширина – порядка 19 метров. В мэрии сообщили, что за десятилетия интенсивной эксплуатации конструкции мостового сооружения износились и в настоящее время требуют серьезных восстановительных работ.

- При проведении в 2019 году комплексного обследования путепровода специалисты выявили различные дефекты асфальтобетонного покрытия и бетонных конструкций пролетов, - рассказали в горадминистрации.

Проект капитального ремонта моста рассчитан на три года. В ближайшее время здесь начнутся подготовительные работы по очистке опорных конструкций и покрытия. Для обеспечения движения общественного электротранспорта через путепровод будет проведено переоборудование трамвайной ветки и контактной сети с организацией реверсивного движения трамваев.

Подрядной организации предстоит укрепить конструкций моста и полностью заменить асфальтовое полотно автодороги. Также будет полностью восстановлено покрытие на тротуарах, проложенных по путепроводу. План работ согласован с РЖД.

Как ранее сообщало информагентство, в Волгограде планируется провести комплексное обновление 8-го путепровода на Третьей Продольной магистрали в Дзержинском районе и мостового сооружения через железнодорожные пути у ст. Сарепта в Красноармейском районе. Итоги этих двух аукционов будут подведены в ближайшее время.



