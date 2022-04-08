Отец и сын мимоходом украли со стройки в Волгограде утеплитель для балкона

Двух жителей Советского района Волгограда подозревают в краже шести упаковок минераловатного утеплителя со стройки многоэтажного дома. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 56-летнего волгоградца и его 27-летнего сына, оба находятся под подпиской о невыезде, сообщили в УМВД России по Волгограду.
О пропаже утеплителя со стройплощадки заявил представитель застройщика. Он рассказал полицейским, что неизвестные приехали к строящемуся дому и погрузили не принадлежащий им материал в свою машину. Ущерб составил 9 тысяч рублей.
Оперативники разыскали подозреваемых и задержали их. Отец и сын рассказали на допросе, что ехали мимо стройплощадки и увидели лежавший без присмотра утеплитель. Мужчины решили «прикарманить» его, пользуясь тем, что рабочие на стройке были заняты. Украденный материал понадобился им для утепления балкона в своей квартире.