Экономика

ВТБ за первый день выдал 250 млн рублей по ипотеке с господдержкой на новых условиях

Экономика 07.04.2022 22:30 Новости компаний
07.04.2022 22:30 Новости компаний


7 апреля ВТБ выдал 250 млн рублей по модернизированным условиям ипотеки с господдержкой. Сделки прошли в 13 регионах России, в тройку городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Воронеж. 
Кредит в рамках льготной ипотеки ВТБ предлагает по ставке от 11,7%. Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Согласно обновленным параметрам программы, максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей.  
Принимать заявки по новым условиям госпрограммы на новостройки ВТБ начал первым на рынке. Заемщики получили возможность оформить льготный жилищный кредит в офисах и на сайте банка, начиная с 23 марта. 
По «семейной ипотеке» финансирование в ВТБ доступно по ставке от 5,7% (от 4,7% - в ДФО), а по «Дальневосточной» предоставляются – от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой). Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой. Максимальный размер по «Дальневосточной ипотеке» составляет 6 млн рублей. 
Минимальный первый взнос по всем льготным программам составляет 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по ипотеке с господдержкой и «семейной ипотеке» составляет 30 лет, по «Дальневосточной» – 20 лет. 
Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика. В рамках ипотеки с госсубсидированием в ВТБ возможно приобретение готовых жилых домов.
-Модернизация госпрограммы станет стимулом и для дальнейшего развития строительного сегмента. Она позволит успешно завершить текущие и запустить новые девелоперские проекты, а также сохранить занятость населения как в «стройке», так и смежных отраслях, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



 




Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
07.04.2022 18:08
Экономика 07.04.2022 18:08

0
Далее
Экономика
07.04.2022 14:03
Экономика 07.04.2022 14:03

0
Далее
Экономика
07.04.2022 13:59
Экономика 07.04.2022 13:59

0
Далее
Экономика
07.04.2022 12:21
Экономика 07.04.2022 12:21

0
Далее
Экономика
07.04.2022 11:58
Экономика 07.04.2022 11:58

0
Далее
Экономика
07.04.2022 11:30
Экономика 07.04.2022 11:30

0
Далее
Экономика
07.04.2022 09:46
Экономика 07.04.2022 09:46

0
Далее
Экономика
06.04.2022 15:14
Экономика 06.04.2022 15:14

0
Далее
Экономика
06.04.2022 14:01
Экономика 06.04.2022 14:01

0
Далее
Экономика
06.04.2022 11:39
Экономика 06.04.2022 11:39

0
Далее
Экономика
06.04.2022 11:39
Экономика 06.04.2022 11:39

0
Далее
Экономика
06.04.2022 11:06
Экономика 06.04.2022 11:06

0
Далее
Экономика
06.04.2022 10:13
Экономика 06.04.2022 10:13

0
Далее
Экономика
05.04.2022 21:20
Экономика 05.04.2022 21:20

0
Далее
Экономика
05.04.2022 19:22
Экономика 05.04.2022 19:22

0
Далее

Лента новостей

22:29
Глава СКР взял на контроль дело о запертом 9-летнем ребенке в ВолжскомСмотреть фотографии
22:02
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:37
Синоптики спрогнозировали волгоградцам теплую и ветреную пятницуСмотреть фотографии
20:51
Жители четырех районов Волгограда днем 8 апреля останутся без светаСмотреть фотографии
20:32
Волгоградскому урожаю угрожают хлебные жужелицыСмотреть фотографии
20:15
КСП Волгоградской области проверит работы по расчистке меняющей цвет рекиСмотреть фотографии
19:33
Подземные ходы, захват заложницы и родство с «Крестами»: репортаж из самого известного в Волгограде следственного изолятораСмотреть фотографии
19:01
Строительство новой скоростной трассы под Волгоградом: фото и видео с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:57
РГС Банк и банк «Открытие»: рост продаж новых автомобилей может начаться в маеСмотреть фотографии
18:05
Волгоградец получил 12 лет строгача за склонение подростков к наркотикамСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде назначен новый главврач областного кожвендиспансераСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде подросток упал с высоты в городском ДЮЦе и сломал позвоночникСмотреть фотографии
17:50
СК забирает у МВД дело о недельном заточении школьницы в квартире под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:48
Партийный актив Волгограда собрался на митинг в честь годовщины провозглашения ДНРСмотреть фотографии
15:51
Экс-чиновнику из Волжского вынесли мягкий приговор за коррупционную стройкуСмотреть фотографии
15:48
Суд в Волгограде ограничил свободу москвичу за лже-минирование комбината в КореновскеСмотреть фотографии
15:47
Известный ученый-географ Виктор Брылев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:17
Мэрия не планирует отключать отопление в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде 15 апреля стартует новое голосование по благоустройству: смотрим проектыСмотреть фотографии
14:54
Житель Волгоградской области расплатился за продукты фальшивкой и угодил в полициюСмотреть фотографии
13:59
На волгоградском «КАУСТИКе» создали уникальную систему обеспечения сотрудников СИЗ «полного цикла»Смотреть фотографии
13:28
Из Волгограда на Украину отправили 10 тонн гуманитарной помощи и письма военнымСмотреть фотографии
13:23
Врачи из Волгограда спасают в Камышине двух обгоревших в пожаре мужчинСмотреть фотографии
13:22
Еще три волгоградских предприятия присоединились к флешмобу #Мы работаем!Смотреть фотографииCмотреть видео
13:07
В Казанском соборе Волгограда назвали фейками звонки с призывом к покаяниюСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде эвакуировали учителей и учеников школы №33Смотреть фотографии
12:40
Браконьеров с сетями и лодкой задержали на Дону и Цимле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде осудят главу агрокомпании за сокрытие налоговСмотреть фотографии
12:12
В ДТП с автобусом в Волжском пострадали трое взрослых и 6-летний ребенокСмотреть фотографии
11:58
Конкуренция за рабочие места выросла в Волгограде и областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 