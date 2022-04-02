Росздравнадзор потребовал от аптек строго соблюдения правил по отпуску рецептурных лекарств. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, соответствующие письма получили и в Волгограде.

Информация с требованием Росздравнадзора была размещена накануне на сайте ведомства. Отмечается, что обращение к руководителям аптечных организаций вызвано необходимостью снижения социальной напряженности в обществе и для стабилизации работы аптек.

— Информационные письма о соблюдении правил отпуска рецептурных препаратов получили и волгоградские аптеки, — подтвердили 2 апреля информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — В соответствии с нормативно-правовыми документами рецептурные лекарства, отпускаются при наличии рецепта от лечащего врача. При этом список рецептурных препаратов остается прежним, никаких изменений в их перечень не вводится, для тех кто приобретает препараты по рецепту не будет изменений.

Фармацевты, подчеркивают в облздраве, при отпуске ряда препаратов, которые граждане привыкли приобретать в аптеках без рецептов, могут попросить у покупателей рецептурный бланк формы № 107-1/у. В медицинские учреждения региона комитетом направлены методические письма о необходимости оказания максимально оперативного содействия пациентам для получения рецептов на необходимые препараты.

В случае возникновения вопросов по выписке рецептов пациенты могут обратиться по телефону горячих линий медицинских учреждений (информация размещена на сайтах и стендах медицинских организаций) или в колл-центр комитета здравоохранения Волгоградской области по номеру телефона +7(8442) 32-61-67 (ежедневно с 9.00 до 18.00).