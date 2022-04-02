Жильцы одной из квартир дома №5 в 1-м микрорайоне поселка Большие Чапурники Светлоярского района вновь обрели крышу над головой после урагана. Обслуживающее дом МУП ЖКХ «Большечапурниковское КХ» 24 марта заменила отдельные листы кровли, поврежденные ударом стихии, сообщили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.
Чтобы заставить предприятие вернуть на место слетевшую крышу, жильцам пришлось написать в надзорное ведомство.
– В инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области поступило обращение граждан по вопросу ненадлежащего технического состояния конструктивных элементов крыши в границах квартиры № 17, – говорится в опубликованном на сайте органа пресс-релизе.
О дате поступления обращения не сообщается.
Напомним, в начале марта на Волгоградскую область обрушился сильнейший шторм с порывами ветра до 35 м/с, снегопадом и ледяным дождем. Из-за урагана были обесточены ряд поселков в Жирновском, Камышинском, Палласовском и Старополавском районах. Тогда под удар стихии попали также соседние регионы – Калмыкия и Астраханская область.