Волжский признали одним из самых благоустроенных городов России

Сегодня, 1 апреля, стало известно, что Волжский Волгоградской области по итогам 2021 года признан городом с благоприятной городской средой. Город-спутник набрал 193 балла из 360 возможных. Индекс качества ежегодно рассчитывается Минстроем России.

— В результате подсчетов Волжский набрал 193 балла в группе «Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате» с численностью населения от 250 тысяч до миллиона человек, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волжского. — Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

При расчете применялись 36 позиций, каждая из которых оценивалась по 10-балльной системе. Экспертов интересовало благоустройство территорий и общественных пространств, развитие дорожной сети, транспортной и социально-досуговой инфраструктуры. Также внимание акцентировалось на пешеходной доступности самых популярных городских зон отдыха и безопасности жителей.

Как уточнили в администрации Волжского, лидерами в оцениваемой группе стали Тюмень с 233 баллами, столица Чечни город Грозный с аналогичным результатом и Сочи, набравший 299 баллов. Город-спутник улучшил свои прошлогодние показатели (ранее Волжский получил 181 балл). Показатель в рейтинговой системе учитывается при выделении средств для реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Самыми комфортными для проживания городами-миллионниками признаны Москва (293 балла), Санкт-Петербург (256 баллов), Казань (210 баллов), Нижний Новгород (209 баллов) и Новосибирск (195 баллов).