Общество

Арбитражный суд начал дело о банкротстве ГУП «Волгоградавтотранс»

Общество 01.04.2022 16:34
01.04.2022 16:34


Арбитражный суд Волгоградской области принял заявление коммерческой фирмы из Московской области с требованием признать банкротом  крупнейшее автотранспортное предприятие региона, занимающееся пассажирскими перевозками. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитража, компания «Инфорком-центр» заявила о наличии перед ней задолженности государственного унитарного предприятия за поставки топлива в размере более 5,1 миллиона рублей.

Заседание по проверке обоснованности заявления о банкротстве назначено на 5 апреля. При этом суд запросил у различных ведомств сведения об имуществе, транспортных средствах «Волгоградавтотранса», а также данные по налоговой отчетности. 

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что ведомством принимаются меры по заключения мирового соглашения на реструктуризацию задолженности. 

— Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться без изменений и согласно графику в целях обеспечения жителей транспортом, — заверили в облкомтрансе. 

Напомним, это уже не первая попытка признать банкротом крупнейшее автотранспортное предприятие региона. Весной прошлого года  с заявлением о признании предприятия банкротом в арбитражный суд  обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области в связи с задолженностью ГУПа перед бюджетом в размере 41 миллиона рублей. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области тогда поясняли, что проблемы у предприятия возникли  из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, что повлияло на снижение пассажиропотока и отразилось на финансовой стабильности предприятия. Через некоторое время ГУП «Волгоградавтотранс» получило субсидию из бюджета на покрытие расходов, понесенных из-за ограничений. Полученные денежные средства позволили покрыть долг перед налоговиками и избежать процедуры банкротства. 

Справка. ГУП "Волгоградавтотранс" состоит  из 10 филиалов, расположенных в Волгограде, а также в Елани, Камышине, Михайловке, Фролово, Жирновске, Новоаннинске, Урюпинске. Предприятие обслуживает десятки маршрутов в Волгограде и области, в том числе дачные, а также междугородние,  соединяющие город-герой с отдаленными райцентрами.


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