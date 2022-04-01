Арбитражный суд начал дело о банкротстве ГУП «Волгоградавтотранс»

Арбитражный суд Волгоградской области принял заявление коммерческой фирмы из Московской области с требованием признать банкротом крупнейшее автотранспортное предприятие региона, занимающееся пассажирскими перевозками. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитража, компания «Инфорком-центр» заявила о наличии перед ней задолженности государственного унитарного предприятия за поставки топлива в размере более 5,1 миллиона рублей.

Заседание по проверке обоснованности заявления о банкротстве назначено на 5 апреля. При этом суд запросил у различных ведомств сведения об имуществе, транспортных средствах «Волгоградавтотранса», а также данные по налоговой отчетности.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что ведомством принимаются меры по заключения мирового соглашения на реструктуризацию задолженности.

— Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться без изменений и согласно графику в целях обеспечения жителей транспортом, — заверили в облкомтрансе.

Напомним, это уже не первая попытка признать банкротом крупнейшее автотранспортное предприятие региона. Весной прошлого года с заявлением о признании предприятия банкротом в арбитражный суд обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области в связи с задолженностью ГУПа перед бюджетом в размере 41 миллиона рублей. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области тогда поясняли, что проблемы у предприятия возникли из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, что повлияло на снижение пассажиропотока и отразилось на финансовой стабильности предприятия. Через некоторое время ГУП «Волгоградавтотранс» получило субсидию из бюджета на покрытие расходов, понесенных из-за ограничений. Полученные денежные средства позволили покрыть долг перед налоговиками и избежать процедуры банкротства.

Справка. ГУП "Волгоградавтотранс" состоит из 10 филиалов, расположенных в Волгограде, а также в Елани, Камышине, Михайловке, Фролово, Жирновске, Новоаннинске, Урюпинске. Предприятие обслуживает десятки маршрутов в Волгограде и области, в том числе дачные, а также междугородние, соединяющие город-герой с отдаленными райцентрами.