Общество

В Волгограде появится 899 площадок для раздельного сбора мусора

Общество 31.03.2022 16:48
31.03.2022 16:48


В пяти районах Волгограда в ближайшее время оборудуют площадки со специальными контейнерами для раздельного сбора мусора. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом 31 марта заявили на совместном заседании комитета по охране окружающей среды и природопользованию Волгоградской областной думы и Экосовета. 

Председатель комитета и руководитель Экосовета Ирина Соловьева, открывая заседание, напомнила, что задача по внедрению  раздельного сбора ТКО и переходу на экономику замкнутого цикла была озвучена президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию.  В Волгоградской области до 2024 года раздельное накопление отходов будет вводиться поэтапно.  Жители региона постепенно будут привыкать к так называемой двухконтейнерной системе, разделяя мусор на отходы, подлежащие захоронению, и сухие для вторичной переработки (бумагу, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло).

1277 контейнеров  будут установлены на 899 площадках во дворах многоквартирных домов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда. В течение 2022 года цивилизованная система раздельного сбора мусора будет также внедрена в восьми районах Волгоградской области и в городе Волжском. В 2023 году раздельное накопление будет организовано на территории 12 районов и оставшихся трех районов Волгограда. Полностью внедрить двухконтейнерную систему планируют в Волгоградской области до конца 2024 года. 

— Наш регион приступил к очередному серьезному блоку работы в сфере обращения с ТКО, предусматривающему переход на раздельное накопление отходов. Стоит задача сформировать совершенно новый образ жизни, который сформирует и новую экологическую культуру,— сообщила по итогам заседания Ирина Соловьева. — Сегодня прозвучал целый ряд важных предложений и замечаний. Многие из них мы включили в наши рекомендации. 

По словам Соловьевой, уж сегодня необходимо проводить разъяснительную работу с гражданами, показывать, что занимаясь сортировкой отходов, они вносят неоценимый вклад в охрану окружающей среды. 

— Это дает возможность сократить количество свалок, возвратить ресурсы в производственный цикл, уменьшить вред экологии и в итоге сохранить здоровье людей. Требуется также объяснять структуру ТКО: что относится к смешанным, мокрым, сухим отходам. Нужно подготовить памятки, другие информационные материалы, проводить просветительские мероприятия с участием, прежде всего тех жителей, которые уже в этом году перейдут на новую систему сбора отходов. И, конечно же, реализация проекта будет находиться на постоянном контроле Волгоградской областной думы, Экологического совета, общественности. Мы должны объединить наши усилия для решения задач, поставленных Президентом России и губернатором Волгоградской области.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
31.03.2022 17:38
Общество 31.03.2022 17:38

0
Далее
Общество
31.03.2022 15:41
Общество 31.03.2022 15:41

0
Далее
Общество
31.03.2022 15:23
Общество 31.03.2022 15:23

0
Далее
Общество
31.03.2022 14:00
Общество 31.03.2022 14:00

0
Далее
Общество
31.03.2022 13:57
Общество 31.03.2022 13:57

0
Далее
Общество
31.03.2022 13:51
Общество 31.03.2022 13:51

0
Далее
Общество
31.03.2022 13:31
Общество 31.03.2022 13:31

0
Далее
Общество
31.03.2022 12:58
Общество 31.03.2022 12:58

0
Далее
Общество
31.03.2022 12:14
Общество 31.03.2022 12:14

0
Далее
Общество
31.03.2022 11:56
Общество 31.03.2022 11:56

0
Далее
Общество
31.03.2022 11:19
Общество 31.03.2022 11:19

0
Далее
Общество
31.03.2022 10:19
Общество 31.03.2022 10:19

0
Далее
Общество
31.03.2022 09:20
Общество 31.03.2022 09:20

0
Далее
Общество
31.03.2022 07:53
Общество 31.03.2022 07:53

0
Далее
Общество
30.03.2022 21:27
Общество 30.03.2022 21:27

0
Далее

Лента новостей

17:38
Белки-пенсионерки скончались на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
В Волгограде появится 899 площадок для раздельного сбора мусораСмотреть фотографии
16:14
Пенсионерка из Волжского убила приятельницу ударом ножа в шеюСмотреть фотографии
15:57
Прокуратура передала в суд уголовное дело бутлегера из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:41
В центре Волгограда сажают по-крупномуСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец заказал на «Авито» сахара на 748 тысяч, но не дождался посылкиСмотреть фотографии
15:23
Под Волгоградом похоронили найденную мертвой 15-летнюю девочкуСмотреть фотографии
15:04
Встали на лыжи: более миллиона россиян посетили этой зимой олимпийские склоныСмотреть фотографии
15:03
Суд над угонщиками Toyota и Lexus из пяти регионов пройдет в ВолжскомСмотреть фотографии
14:52
Волгоградские следователи завершили дело 26 наркоторговцев из УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
Полуметровый провал образовался на Второй Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:09
В Волгоградской области переносятся сроки по уплате налога по УСНСмотреть фотографии
14:03
«Девочка осталась совсем одна»: репортаж из села под Волгоградом, где нашли мертвой школьницуСмотреть фотографии
14:00
Волгоградский депутат обвинил бывших судей и полицейских в связях с УК-рейдерамиСмотреть фотографии
13:57
Чудеса случаются: в Волгограде кинологи спасли сбежавшую из квартиры дворняжкуСмотреть фотографии
13:51
Скончалась преподаватель ВолгГМУ Алла БлагодареваСмотреть фотографии
13:31
Таможенники перехватили 28 тонн сахара при попытке вывоза из Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:13
Такси «Ситимобил» прекратит работу в Волгограде в середине апреляСмотреть фотографии
13:00
Москвичка с ножом и скальпелями устроила дебош в волгоградском судеСмотреть фотографии
12:58
«Жирок накоплен»: Бочаров собрал 31 марта Совет по развитию сел и АПКСмотреть фотографии
12:14
В Волжском дважды за ночь горела одна и та же дачаСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде вывезли 10 тонн мусора с заброшенных регоператором площадокСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области стали еще реже болеть коронавирусомСмотреть фотографии
11:56
«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022Смотреть фотографии
11:56
Наглый автодилер в Волгограде раскошелится за навязанный клиенту договорСмотреть фотографии
11:22
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь разСмотреть фотографии
11:19
Зловонная атака: с базы в Волгограде выкинули сотни мешков с гниющим лукомСмотреть фотографии
10:41
«Наши бычки и тёлочки не хуже заграничных»: волгоградский фермер рассказал о ценности отечественной мраморной говядиныСмотреть фотографии
10:39
Фура выбросила легковушку с Третьей продольной возле кладбища в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде уроженец Узбекистана надругался над двухлетней дочерьюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 