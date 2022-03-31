В Волгограде появится 899 площадок для раздельного сбора мусора

В пяти районах Волгограда в ближайшее время оборудуют площадки со специальными контейнерами для раздельного сбора мусора. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом 31 марта заявили на совместном заседании комитета по охране окружающей среды и природопользованию Волгоградской областной думы и Экосовета.

Председатель комитета и руководитель Экосовета Ирина Соловьева, открывая заседание, напомнила, что задача по внедрению раздельного сбора ТКО и переходу на экономику замкнутого цикла была озвучена президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию. В Волгоградской области до 2024 года раздельное накопление отходов будет вводиться поэтапно. Жители региона постепенно будут привыкать к так называемой двухконтейнерной системе, разделяя мусор на отходы, подлежащие захоронению, и сухие для вторичной переработки (бумагу, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло).

1277 контейнеров будут установлены на 899 площадках во дворах многоквартирных домов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда. В течение 2022 года цивилизованная система раздельного сбора мусора будет также внедрена в восьми районах Волгоградской области и в городе Волжском. В 2023 году раздельное накопление будет организовано на территории 12 районов и оставшихся трех районов Волгограда. Полностью внедрить двухконтейнерную систему планируют в Волгоградской области до конца 2024 года.

— Наш регион приступил к очередному серьезному блоку работы в сфере обращения с ТКО, предусматривающему переход на раздельное накопление отходов. Стоит задача сформировать совершенно новый образ жизни, который сформирует и новую экологическую культуру,— сообщила по итогам заседания Ирина Соловьева. — Сегодня прозвучал целый ряд важных предложений и замечаний. Многие из них мы включили в наши рекомендации.

По словам Соловьевой, уж сегодня необходимо проводить разъяснительную работу с гражданами, показывать, что занимаясь сортировкой отходов, они вносят неоценимый вклад в охрану окружающей среды.

— Это дает возможность сократить количество свалок, возвратить ресурсы в производственный цикл, уменьшить вред экологии и в итоге сохранить здоровье людей. Требуется также объяснять структуру ТКО: что относится к смешанным, мокрым, сухим отходам. Нужно подготовить памятки, другие информационные материалы, проводить просветительские мероприятия с участием, прежде всего тех жителей, которые уже в этом году перейдут на новую систему сбора отходов. И, конечно же, реализация проекта будет находиться на постоянном контроле Волгоградской областной думы, Экологического совета, общественности. Мы должны объединить наши усилия для решения задач, поставленных Президентом России и губернатором Волгоградской области.