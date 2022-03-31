В Волгограде угнали иномарку стоимостью в 5 миллионов рублей

Происшествия 31.03.2022 18:33
31.03.2022 18:33
Дорогая иномарка была угнана сегодня примерно в половине восьмого утра в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, «Лексус RX-300» 2018 года выпуска с государственным регистрационным знаки М509КЕ134 серого цвета был припаркован у дома № 20 по ул. Изобильная. Авто было «обуто» в летнюю резину, половина салона тонирована.
Госавтоинспекция города Волгограда обращается к гражданам, обладающих информацией о нахождении машины, либо о лицах, причастных к совершению преступления, сообщить информацию по телефону: «02» или дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75.
На сайте объявлений автомобили этой марки 2018 года выпуска продаются по цене от 4,5 до 7,5 миллиона рублей в зависимости от пробега.
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