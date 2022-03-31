Общество

Не лыком шиты: волгоградский бренд женской одежды планирует затмить Zara, Sinsay и Mohito

Общество 31.03.2022 19:05
31.03.2022 19:05


На этой неделе польский ритейлер и производитель одежды LPP Group закрыл в Волгограде магазины, заявив о политическом подтексте принятого решения. В торговых центрах прекратили работу отделы Reserved, Sinsay, Mohito и Cropp. И пока одни оплакивают надежды обновить гардероб в этих магазинах, другие строят смелые планы на предстоящий сезон. Последние - отечественные производители одежды. В Волгограде к импортозамещению уже приступила фабрика ООО ТД «Гамма Текс». 

На производстве, расположенном в Ворошиловском районе Волгограда, журналистов 31 марта встречал директор Сергей Шарапов. С порога руководитель фабрики признал, что с уходом зарубежных производителей у предприятия уже значительно прибавились заказы. 

— На сегодняшний день многие наши партнеры и конкуренты свернули свою деятельность, но мы готовы замещать выпадающий импорт своей продукцией. У нас имеется замечательная летняя коллекция женских платьев, которая уже готова к продаже, — отмечает Шарапов.


По словам руководителя фабрики, предприятие работает сегодня практически без выходных – сотрудникам организован посменный график работы. Ожидая роста заказов, Сергей Шарапов не исключает и того, что придется нанимать дополнительную рабочую силу. В этом плане надежды директор фабрики возлагает на плотное сотрудничество с профильными колледжами города, занимающимися подготовкой кадров для данного ремесла. 

На сегодня на фабрике в Волгограде трудится 60 человек. В неделю «Гамма Текс» производит 5-7 новых моделей, по которым затем отшивается от 12 до 20 тысяч изделий в месяц. В производстве используют турецкие ткани, перебоев с поставками которых быть не должно. Часть материалов поставляется через импорт, часть приобретается на производствах в России. 


После поставки тканей на производство начинается плотная творческая работа дизайнеров фабрики.  

 Мы стараемся учитывать пожелания женщин и новые тенденции, — говорит дизайнер предприятия Анна Творогова. – Для вещей мы используем стопроцентный хлопок, вискозу с добавлением лайкры и другое текстильное полотно. Хотим, чтобы наши модели сидели комфортно и привлекали внимание. У нас вы найдете одежду на любой вкус. 


В ассортимент «Гамма Текс» входит домашняя и повседневная одежда на выход. По словам Анны Твороговой, размерный ряд отшиваемых фабрикой нарядов начинается с 42 размера и заканчивается 60-м.  


На предприятии каждая швея занимается своей специализацией.  Всего над созданием нарядов трудятся 25 жительниц Волгограда. Сотрудницы фабрики признаются, что и сами с удовольствием носят одежду собственного производства. 

 Наш ассортимент очень широкий, ткани интересные и разнофактурные. Цветовая гамма тоже все время радует, — говорит швея Оксана Рябкова. 


После экскурсии по производственному цеху журналистов пригласили посмотреть уже готовые товары в магазине, расположенном неподалеку от фабрики в Ворошиловском торговом центре. В магазине Miata на втором этаже представлен полный ассортимент вещей волгоградского торгового дома. Сотрудники магазина сразу же делают акцент на особенном отношении к клиентам. 

 Если нашим покупателям нравится какая-то вещь, но они видят, что она не по размеру или длине, мы тут же снимаем мерки и уже на следующий день покупатель сможет забрать готовую вещь по фигуре. Кстати, услуга эта абсолютно бесплатна. Нам хочется, чтобы наши модели были по душе каждому,  говорит сотрудница магазина.  



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