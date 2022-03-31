

Автодилер «Брайт Парк» в Волгограде вернет покупателю Lada Granta 20 тысяч рублей за навязанный сублицензионный договор и компенсирует ему 5 тысяч рублей морального вреда. Кроме того, Дзержинский районный суд обязал автосалон заплатить штраф в размере 12,5 тысяч рублей за отказ добровольно удовлетворить требования клиента, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда.

Волгоградец Александр С. в 2021 году приобрел в «Брайт Парке» совершенно новую Lada Granta. При оформлении договора купли-продажи машины менеджер автосалона убедил его подписать дополнительный сублицензионный договор на мониторинг. Отказаться якобы было нельзя, иначе купля-продажа Lada не состоится. При этом оборудования для мониторинга на приобретаемом автомобиле не было. Александру пришлось вынуть из кошелька еще 20 тысяч рублей, чтобы забрать и без того оплаченный автомобиль.

На следующий день волгоградец вернулся в автосалон, чтобы расторгнуть навязанный ему договор и вернуть свои деньги, в чем ему было отказано. После этого Александр написал официальную претензию, но урегулировать вопрос в досудебном порядке не удалось.

– Представитель ответчика ООО «АМК Волгоград» в судебном заседании просил в удовлетворении иска отказать, поскольку сублицензионный договор был заключен с предварительного письменного согласия истца, заключение договора купли-продажи автомобиля не было обусловлено обязанностью истца на заключение сублицензионного договора, – говорится в решении Дзержинского районного суда. – Программное обеспечение не является ни товаром, ни работой, ни услугой, отношения по его использованию регулируются частью 4 ГК РФ.

К рассмотрению иска в качестве третьего лица привлекли управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, которое уже штрафовало «Брайт Парк» за навязыванием сублицензионного договора. На суде сотрудник РПН пояснила, что при заключении договоров купли-продажи сублицензионный договор автоматически подгружается к основному из программы 1С. Тогда автосалон наказали на 20 тысяч рублей.