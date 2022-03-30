Коронавирус в Волгоградской области вернулся к осени 2020 года

Заболеваемость коронавирусом продолжает падать в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, за прошлые сутки в регионе было выявлено всего 273 новых случаев. Примерно столько же фиксировалось осенью 2020 года. Накануне, напомним, заболевших было больше – 324 человека.

Количество выздоровевших за 29 марта также оказалось рекордным – 806 человек закрыли больничные. При этом госпитализировали в ковидные стационары 88 человек. Пять жителей региона, к сожалению, скончались от инфекции.