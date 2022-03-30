Детский сад на юге Волгограда отключат от электричества 30 марта





Часть домов пяти районов Волгограда попали под плановые отключения электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «ВМЭС», так, в Центральном районе города не будет света с 14-00 до 16-00 на пр.Ленина, 30 и на ул.13-й Гвардейской Дивизии, 7.

В Кировском районе будет отсутствовать электроэнергия с 9-00 до 17-00 в домах на ул.Кирова, 133, 133а, 137, 135, 135а.

Больше всего домов попали под отключения света в Дзержинском районе. С 9-00 до 17-00 света не будет на ул. Иртышская, 29-31, 35а, 35, 41, 46-64, ул.Рахинская, 45-59, 59а, 61а, 61-81, 81а, 48-50, 54-66, 66а, 68, 72-96, ул.Днестровская, 40-46, ул.Эльтонская, 67-69, ул.Ткачева, 72/1, 74а, 74-76, 61-65 ул.Шекснинская, 58, 64, 60, 62,83, 85, 87,89, 91, 66, 68, 97, 99, 101, 95, 93, 103, ул.Космонавтов, 34, 36, 36а, ул.Баженова, 29-43, 47-67, 30-68, ул.Римского-Корсакова, 29, ул.Халтурина, 43.

В Советском районе в это же время без ресурса останутся жители дома №13 поселка Стройдеталь.

В Красноармейском районе отключат свет с 8-00 до 18-00 в детском саду №282 на ул. Светлоярская д.50, а также в домах на ул.Светлоярская, 48, ул.Гремяченская, 16, Светлоярская, 46, ул.Гремяченская, 18.



