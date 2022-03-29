В OBI заявили об уходе с российского рынка навсегда





На официальном сайте OBI 29 появилось сообщение с опровержением информации об открытии в начале апреля. Как сообщает ИА «Высота 102», в компании заявляют, что уходят из России навсегда.

— На фоне недавних сообщений из России мы хотели бы еще раз четко заявить, что, как было объявлено в нашем последнем заявлении, все российские рынки остаются навсегда закрытыми, — гласит текст официального сообщения.

Далее под этим же сообщением говорится о том, какую роль играет компания на мировом рынке, а также о выручке, которая с учетом продаж в России составила по итогам 2021 года более 8 миллиардов евро.

Жители Волгограда, тем временем, не склонны драматизировать закрытие магазина. «Магазин с нереальными ценами», «Никогда этот магазин не нравился» - пишут читатели ИА «Высота 102» под постом с сообщением о грядущем открытии магазинов.