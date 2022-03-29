Общество

Авиакомпании снова отменили рейсы из Волгограда

Общество 29.03.2022 16:58
29.03.2022 16:58


Авиакомпании, выполняющие рейсы из Волгограда и в Волгоград, приостановили авиаперелеты до конца апреля 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского аэропорта,  данное решение было принято согласно распоряжению  Росавиации о продлении полетов над югом России в связи со спецоперацией на Украине. Информацию об изменении в расписании аэропорт выложил на своем сайте.

- Авиакомпанией Азимут до 19 апреля 2022 года отменены рейсы в Ростов-на-Дону и Брянск (A4 279/280). С 29 марта по 27 апреля по вторникам/средам отменен рейс Ростов-на-Дону – Волгоград – Уфа – Волгоград – Ростов-на-Дону (A4 131/132). С 01 по 29 апреля по пятницам авиаперевозчиком будет выполняться в Уфу прямой рейс - A4 820/819, - пояснили в пресс-службе аэропорта. 

Кроме этого, до 1апреля приостановлены полетные программы авиакомпаний Utair в Сочи, Краснодар, Тюмень, Элисту и Астрахань.

Изменения в расписании также коснулись и московских направлений. Победа 30 и 31 марта отменяет рейсы PD 233/234, а с 5 по 26 апреля они будут выполняться по всем дням недели, кроме пятницы; со 2 по 30 апреля по понедельникам, средам, четвергам и субботам отменены рейсы DP 181/182; с 1 по 29 апреля по пятницам и воскресеньям – рейсы DP 183/184.

Авиакомпания Сибирь приостанавливает по вторникам и средам выполнение рейсов S7 2141/2142 с 12 по 27 апреля, в остальные дни недели они будут выполняться по расписанию.

Авиакомпания Россия с 01 по 21 апреля отменяет рейсы FV 6415/6416, с 01 по 30 апреля – рейс FV 6425/6426.

Приостановлена полетная программа авиакомпании Red Wings: 07 апреля отменены рейсы в Челябинск (WZ 1261/1262), до 21 апреля – в Самару (WZ 1319/1320), до 24 апреля – в Омск (WZ 1627/1628), до 26 апреля – в Пермь (WZ 1453/1454).

Авиакомпанией Северный ветер с 29 марта по 27 апреля отменены рейсы в Калининград.

За подробной информацией по отмененным рейсам аэропорт просит обращаться в представительства авиакомпаний. Также информацию можно узнать по горячей линии аэропорта - 8 (8442) 26-10-87.




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