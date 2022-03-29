Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» вернул жителям хутора Клетско-Почтовский в Серафимовичском районе более 320 тысяч рублей. Компания предоставила хуторянам услугу по вывозу мусора с нарушениями, которые выявили специалисты инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.
Так, с января по август 2021 года «Ситиматик-Волгоград» вывозил мусор с контейнерных площадок на территории хутора с большими перерывами. В результате регоператор получил предписание об устранении нарушений и соблюдении обязательных требований действующего законодательства. Инспекторы обязали компанию также сделать перерасчет и вернуть недовольным потребителям деньги на общую сумму 321 931 рублей 20 копеек.