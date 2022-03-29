Расследования 29.03.2022 14:21
29.03.2022 14:21
Начальник отделения почтовой связи Фроловского почтамта и руководитель группы контроля учета операций в отделениях почтовой связи Фроловского почтамта осуждены в Волгоградской области за многомиллионное хищение. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в УФСБ России по региону.
Руководитель группы контроля учета операций признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Начальник отделения почтовой связи осуждена по ч.4 ст.160 УК России к 2 годам колонии общего режима.
После оглашения приговора женщин взяли под стражу в зале суда.
По материалам дела, аферу в почтовом отделении вскрыли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Было установлено, что в декабре 2017 года руководитель группы контроля учета операций в отделениях почтовой связи Фроловского почтамта, испытывая потребность в деньгах, договорилась с начальником отделения почтовой связи совместно присваивать денежные средства отделения почтовой связи путем фиктивного завышения расхода и дальнейшего занижения прихода денежных средств в отчетных электронных документах и программах.
На протяжении двух лет - с 2018 по 2020 годы - начальник отделения вносила в предоставляемые в качестве отчетов электронные дневники ложные сведения о якобы понесенных расходах на выдачу населению единовременных денежных выплат, а также отправку сверхлимитных остатков денежных средств из кассы указанного отделения почтовой связи в главную распределительную кассу.
В общей сложности злоумышленницы присвоили свыше 4 миллионов рублей.
При вынесении приговора Фроловский городской суд учел положительные характеристики подсудимых, наличие обстоятельств, смягчающих наказание - явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, признание вины и раскаяние в содеянном.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Реклама
Чиновника отправили под суд за махинации с землей в Волгоградской области29.03.2022 13:05
Расследования 29.03.2022 13:05
В СК сообщили подробности о смерти рабочего на заводе в Волгограде29.03.2022 12:32
Расследования 29.03.2022 12:32
В Волгограде инженера электросетей подозревают в крышевании майнинговой фермы29.03.2022 11:08
Расследования 29.03.2022 11:08
СК возбудил уголовное дело после взрыва на нефтебазе в Волгограде29.03.2022 09:46
Расследования 29.03.2022 09:46
В Волгограде из-за очередной неявки адвоката отложили процесс по мусорной афере29.03.2022 09:36
Расследования 29.03.2022 09:36
В Волгограде вынесли приговор теневым банкирам с оборотом 100 млн рублей28.03.2022 15:55
Расследования 28.03.2022 15:55
Бабушка сбитого насмерть КАМАЗом мальчика скончалась в больнице Волгограда28.03.2022 15:00
Расследования 28.03.2022 15:00
В Волгограде водитель, сбивший насмерть мальчика, помещен в СИЗО28.03.2022 14:52
Расследования 28.03.2022 14:52
В Волгоградской области за взятку осудят водителя фуры со скрытыми номерами28.03.2022 14:04
Расследования 28.03.2022 14:04
В Волгоградской области водителя отправили в колонию за пьяный дубль28.03.2022 11:40
Расследования 28.03.2022 11:40
Волгоградца осудили за контрабанду сильнодействующих стероидов28.03.2022 09:25
Расследования 28.03.2022 09:25
На Украине погибли еще двое военных из Волгоградской области27.03.2022 14:52
Расследования 27.03.2022 14:52
Волжская больница выплатит компенсацию внукам умершего по вине врачей пациента27.03.2022 14:15
Расследования 27.03.2022 14:15
«Это был взрыв»: появились подробности ночного происшествия на нефтезаводе в Волгограде27.03.2022 11:27
Расследования 27.03.2022 11:27
В Волгоградской области начальницу отделения почты осудили за хищения26.03.2022 11:10
Расследования 26.03.2022 11:10
Реклама