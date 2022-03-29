







Начальник отделения почтовой связи Фроловского почтамта и руководитель группы контроля учета операций в отделениях почтовой связи Фроловского почтамта осуждены в Волгоградской области за многомиллионное хищение. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в УФСБ России по региону.

Руководитель группы контроля учета операций признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Начальник отделения почтовой связи осуждена по ч.4 ст.160 УК России к 2 годам колонии общего режима.

После оглашения приговора женщин взяли под стражу в зале суда.

По материалам дела, аферу в почтовом отделении вскрыли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Было установлено, что в декабре 2017 года руководитель группы контроля учета операций в отделениях почтовой связи Фроловского почтамта, испытывая потребность в деньгах, договорилась с начальником отделения почтовой связи совместно присваивать денежные средства отделения почтовой связи путем фиктивного завышения расхода и дальнейшего занижения прихода денежных средств в отчетных электронных документах и программах.

На протяжении двух лет - с 2018 по 2020 годы - начальник отделения вносила в предоставляемые в качестве отчетов электронные дневники ложные сведения о якобы понесенных расходах на выдачу населению единовременных денежных выплат, а также отправку сверхлимитных остатков денежных средств из кассы указанного отделения почтовой связи в главную распределительную кассу.

В общей сложности злоумышленницы присвоили свыше 4 миллионов рублей.

При вынесении приговора Фроловский городской суд учел положительные характеристики подсудимых, наличие обстоятельств, смягчающих наказание - явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, признание вины и раскаяние в содеянном.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



