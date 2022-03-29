Общество

В шести районах Волгограда отключат свет 29 марта

Общество 29.03.2022 08:11
29.03.2022 08:11


Очередные отключения электроэнергии запланированы в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», в Тракторозаводском районе города с 13-00 до 17-00 не будет света на ул.Костюченко, 7б.
В Краснооктябрьском районе  без ресурса с 9-00 до 13-00 останутся все дома  на ул.Араратская, пер. 1-й Летный, пер. 2-1 Летный, пер. 3-1 Летный, а также дома пер.1-й Манежный, 6, 6а, 8б, 8-12, 7-15, пер.2-й Манежный, 1-9, 2, 4, пер.3-й Манежный, 3-17, пер.4-й Манежный, 1-9, 2-18, пер.4-й Летный, 22-44, 23-3, ул.Телефонная, 46-52, ул.Былинная, 27-37, пер.3-й Былинный, 1-13, 2-12, ул.Телефонная, 46-52. 
В Кировском районе света не будет почти целый день с 8-00 до 18-00 на трех улицах – Кирова, Финской и Люберецкой.
В Ворошиловском районе плановые отключения коснутся домов на ул. .Серноводская, 15, 31, 36, 46, 51, ул.Верейская, 1, 3, 30, 14, 13, 15.
В Советском районе пропадет свет с 9-00 до 17-00 на ул.Волгоградская, 162, 164, ул.Деповская, 4-12, ул.Голубятникова, 3-7. 
В Дзержинском районе будет отсутствовать свет с 9-00 до 17-00 в домах на ул.Иртышская, 29-31, 35а, 35, 41, 46-64, ул.Рахинская, 45-59, 59а, 61а, 61-81, 81а, 48-50, 54-66, 66а, 68, 72-96, ул.Днестровская, 40-46, ул.Эльтонская, 67-69, ул.Ткачева, 72/1, 74а, 74-76, 61-65. 

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