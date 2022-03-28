В пристройке под Волгоградом нашли неопознанный труп

Сегодня, 28 марта, появились подробности о найденном в Волжском Волгоградской области неопознанном трупе. Мужское тело обнаружили в поселке Рабочем в сгоревшей пристройке к летней кухне на улице Прибрежной.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар на площади восемь квадратных метров произошел накануне около 11.59. Огонь уничтожил входную дверь и пристройку летней кухни. Силами расчетов 32-й пожарно-спасательной части горение ликвидировано в 12.10.

В СУ СКР по Волгоградской области журналисту ИА «Высота 102» рассказали подробности происшествия.

— Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что погибший пришел в гости к семейной паре, арендовавшей домовладение. Через некоторое время мужчина покинул жилое помещение и направился к пристройке летней кухни. Там же зафиксирован и очаг возгорания, — сообщила официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова.

Как стало известно журналистам информагентства, волгоградец мог уснуть в пристройке с зажженной сигаретой. Погибшему около 40-45 лет, его зовут Павел.

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