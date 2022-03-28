Россиянам разрешили пользоваться Instagram* и Facebook*

Федеральные новости 28.03.2022 13:22
28.03.2022 13:22
Тверской районный суд Москвы разрешил россиянам пользоваться Facebook* и Instagram*. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом говорится в мотивировочной части решения суда, опубликованного на сайте столичных судов общей юрисдикции.
- Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности, - указано в документе.
Напомним, неделю назад социальные сети Instagram* и Facebook* были официально внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщалось на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Доступ к сайту был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ из-за решения Meta* о снятии в Instagram* и Facebook* запрета на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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