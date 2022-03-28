В Волжском жадный предприниматель не платил зарплату уборщице

Общество 28.03.2022 13:10
28.03.2022 13:10
Волжский городской суд обязал предпринимателя выплатить долг по зарплате 60-летней женщине. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединана, кроме того, с работодателя взыскана компенсация морального вреда, в общей сумме – более 30 тысяч рублей.
В прокуратуру обратилась местная жительница, которая с июля по август 2021 года работала у предпринимателя Галанова Д.Н., оказывая клининговые услуги. При этом трудовые отношения с ней в установленном законодательством порядке не оформлялись. А затем работодатель отказался выплачивать зарплату женщине.
- В этой связи в интересах работника прокурором Волжского в суд предъявлено заявление об установлении юридического факта наличия трудовых отношений и взыскании задолженности по заработной плате, - пояснили в областной прокуратуре. - Решением Волжского городского суда требования прокурора удовлетворены.
По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой Волжского на контроль, заверили в надзорном органе.
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