В Волжском жадный предприниматель не платил зарплату уборщице





Волжский городской суд обязал предпринимателя выплатить долг по зарплате 60-летней женщине. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединана, кроме того, с работодателя взыскана компенсация морального вреда, в общей сумме – более 30 тысяч рублей.

В прокуратуру обратилась местная жительница, которая с июля по август 2021 года работала у предпринимателя Галанова Д.Н., оказывая клининговые услуги. При этом трудовые отношения с ней в установленном законодательством порядке не оформлялись. А затем работодатель отказался выплачивать зарплату женщине.

- В этой связи в интересах работника прокурором Волжского в суд предъявлено заявление об установлении юридического факта наличия трудовых отношений и взыскании задолженности по заработной плате, - пояснили в областной прокуратуре. - Решением Волжского городского суда требования прокурора удовлетворены.

По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой Волжского на контроль, заверили в надзорном органе.



