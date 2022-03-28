Covid-19

Коронавирус медленно капитулирует в Волгоградской области

Covid-19 28.03.2022 11:58
28.03.2022 11:58


Количество новых случаев коронавирусной инфекции, выявляемых ежедневно в Волгоградской области, продолжает снижаться. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 358 человек. 
Днем ранее в регионе было выявлено 385 новых случаев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. 

Уровень госпитализированных от общего числа заболеваний также упал по сравнению с цифрами днем ранее – 36 против 61. Победили инфекцию 389 жителей региона. 
Не справились с осложнениями коронавируса 6 волгоградцев. Всего от коронавируса умерли 6707 жителей Волгоградской области. 

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