Происшествия

Женщина-водитель пострадала в опрокинувшейся легковушке в Волгоградской области

Происшествия 28.03.2022 09:58
28.03.2022 09:58


В аварии в Суровикинском районе Волгоградской области пострадала 34-летняя женщина-водитель опрокинувшейся в кювет Renault Sandero. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось на 155 километре автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский». 

По предварительной информации, накануне днем машина двигалась  по трассе со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда. 
Женщина не справилась с управлением, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавшую госпитализировали. 

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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