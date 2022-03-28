Женщина-водитель пострадала в опрокинувшейся легковушке в Волгоградской области

Происшествия 28.03.2022 09:58
28.03.2022 09:58
В аварии в Суровикинском районе Волгоградской области пострадала 34-летняя женщина-водитель опрокинувшейся в кювет Renault Sandero.
Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось на 155 километре автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский».
По предварительной информации, накануне днем машина двигалась по трассе со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда.
Женщина не справилась с управлением, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавшую госпитализировали.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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