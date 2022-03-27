Волгоградские дачники переключаются на картофель





Большинство владельцев дач, огородов и частных домов в Волгоградской области будут сажать картофель в этом году: для каждого второго это ежегодная практика, а каждый двенадцатый житель региона в прошлом году картофель не сажал, выяснил онлайн-сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.





Как пояснили в компании,сажать картофель в этом году собирается 66% землевладельцев в Волгоградской области: при этом 54% выращивали картофель в прошлом году, а 12% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объем посадки. Лишь 4 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов в регионе не планируют сажать картофель.



Волгоградцы в возрасте 35—44 лет делились агропланами чаще более молодых и более зрелых сограждан (65%): «Посадим больше, чем в прошлом году. Неизвестно, что зимой будет». Но больше всего тех, кто планирует сажать картофель в этом году, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (66%).