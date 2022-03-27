На Волгоград обрушился обещанный синоптиками сильный ветер





Отложить прогулки на свежем воздухе, не парковаться и не проходить под слабо укрепленными конструкциями и деревьями рекомендуют сегодня, 27 марта. жителям Волгограда и области. Как и прогнозировали синоптики, на регион в воскресенье обрушился штормовой ветер.

Напомним, что по прогнозу специалистов центра Gismeteo, в Волгоградской области сегодня порывы ветра могут достигнуть 20-24 метров в секунду. На момент публикации скорость порывов в Волгограде составляла 14 метров в секунду, при этом температура воздуха - около 4 градусов тепла. В течение дня порывы в областном центре могут усилиться до 19 градусов.

На протяжении всего дня в Волгограде прогнозируется дождь.