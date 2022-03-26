В Волгограде прошел первый субботник









Люди с метлами и граблями сегодня были замечены в Центральном парке культуры и отдыха. Как оказалось, сотрудники вышли на субботник, чтобы расконсервировать системы полива и убрать территорию.













Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, уже 2 апреля в ЦПКиО начнутся весенние посадки. В центральных частях парка высадят первые фамильные деревья-крупномеры количестве 60 штук. Это будут липы, акации и тополя. Высаживать их будут семьи с детьми, которым деревья достались в подарок от парка.













Всего за апрель-май в ЦПКиО планируют высадить 300 крупномерных фамильных деревьев.









Фото: ЦПКиО