Штормовой ветер испортит погоду и планы волгоградцам 26 марта





Сильные порывы ветра со скоростью до 20 м/с прогнозируют синоптики в Волгоградской области в предстоящую субботу, 26 марта.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз волгоградских синоптиков, ночь с 25 на 26 марта пройдет без существенных осадков. Температура воздуха в регионе составит в ночное время от -5 до 0 градусов, при прояснении — до -9 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 м/с.

Днем в субботу порывы ветра достигнут скорости 12-14 м/с, в западных районах Волгоградской области синоптики прогнозируют до 15-20 м/с.

Между тем температура в городе поднимется до 15 градусов. Днем осадков также не ожидается.