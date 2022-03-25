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Штормовой ветер испортит погоду и планы волгоградцам 26 марта

Полезно знать 25.03.2022 21:36
25.03.2022 21:36


Сильные порывы ветра со скоростью до 20 м/с прогнозируют синоптики в Волгоградской области в предстоящую субботу, 26 марта.  

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз волгоградских синоптиков, ночь с 25 на 26 марта пройдет без существенных осадков. Температура воздуха в регионе составит в ночное время от -5 до 0 градусов, при прояснении — до -9 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 м/с.

Днем в субботу порывы ветра достигнут скорости 12-14 м/с, в западных районах Волгоградской области синоптики прогнозируют до 15-20 м/с. 

Между тем температура в городе поднимется до 15 градусов. Днем осадков также не ожидается. 

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