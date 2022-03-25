Волгоградцам подсказали, как быстро получить налоговые вычеты

Общество 25.03.2022 11:05
25.03.2022 11:05
Получить налоговые вычеты быстро, буквально не вставая из-за компьютера, сегодня стало возможно. В УФНС России по Волгоградской области сообщили, что полный пакет документов максимально ускорит возврат по представленной декларации 3-НДФЛ.
- Ускорить проверку декларации и возврат денежных средств легко – нужно представить с декларацией 3- НДФЛ полный пакет документов, тщательно его проверив, - пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве.
Для оформления вычета в личном кабинете нужно зайти во вкладку «Доходы и вычеты», выбрать раздел «Получить вычет» и заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, воспользовавшись пошаговой инструкцией. При этом часть данных уже автоматически предзаполнены. В декларации можно указать реквизиты счета для возврата НДФЛ. Подписанную усиленной неквалифицированной электронной подписью заполненную декларацию, прикрепив полный пакет отсканированных документов, подтверждающих расходы, можно направить в налоговые органы в электронном виде в режиме онлайн в любое удобное время.
В случае, если при представлении декларации реквизиты счета по каким-либо причинам не указали, можно также в режиме онлайн направить заявление на возврат в котором указать данные банковского счета, для перечисления полагающейся денежной суммы.
С перечнем документов, прилагаемых к декларации, можно ознакомиться на сайте ФНС в разделе «Жизненные ситуации». Получить ответы по перечню документов и порядку заполнения декларации 3-НДФЛ для получения различных видов налоговых вычетов можно на сайте ФНС России в разделе «Получение налогового вычета. О порядке заполнения деклараций можно узнать и на еженедельных вебинарах, которые начинаются 31 марта.
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