Общество

Прокуратура Волгоградской области направила 20 предостережений в связи с ростом цен

Общество 25.03.2022 12:05
25.03.2022 12:05


Прокурор Волгоградской области Денис Костенко провел рабочую встречу с представителями банковского сектора, а также с поставщиками и производителями продовольственных товаров первой необходимости. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на совещании присутствовали заместители губернатора Волгоградской области, руководитель УФАС России по Волгоградской области,  уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, председатель совета Волгоградского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Участники совещания обсудили  необходимость соблюдения баланса интересов граждан и хозяйствующих субъектов при осуществлении кредитно-банковской деятельности и оказании финансовых услуг в современных реалиях. Также прокурор региона Денис Костенко акцентировал внимание представителей банковского сектора на необходимости проработки дополнительных мер по стабилизации ситуации, в том числе возможности предоставления кредитных каникул.

— Кроме того, с поставщиками и производителями продовольственных товаров первой необходимости рассмотрены вопросы ценообразования на производимую и реализуемую продовольственную продукцию, проведен анализ достаточности товарных запасов в сетях розничной торговли, — пояснили в прокуратуре.

По итогам совещания руководителям хозяйствующих субъектов прокуратурой региона направлено более 20 предостережений о недопустимости нарушений законодательства.


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