В Волгограде полицейские взялись за маршрутки и автобусы





Несколько маршруток и пассажирский автобус сняли с линии полицейские во время рейда в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», масштабная проверка, организованная главком МВД, прошла накануне.

— В Дзержинском районе дорожные полицейские во взаимодействии с сотрудниками управления государственного автодорожного надзора проверили техническое состояние маршруток, автобусов, уделив особое внимание организованным перевозкам групп детей, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.p>





Полицейские изучали показания тахографов, исправность аварийных выходов. Проверялись наличие и исправность ремней безопасности, огнетушителей, а также опознавательных знаков «Перевозка детей». Инспекторы осмотрели состояние тормозных систем и работу габаритов.





Водители предъявляли сотрудникам полиции диагностические карты, путевые листы и документы, позволяющие осуществлять организованную перевозку детей.

— Также проверялось прохождение водителями процедуры предрейсовых осмотров, — добавили в областном главке МВД. — Инспекторы технадзора ГИБДД замерили концентрацию выхлопа загрязняющих веществ в окружающую среду при помощи специального прибора.

Не обошлось без нарушений. Как уточнили ГУ МВД по региону, выявлено и зафиксировано шесть различных нарушений. По всем фактам составлены административные материалы. В ближайшее время рейды пройдут в каждом районе Волгограда.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.