Волгоградские УК оштрафовали на 3,5 млн рублей за холодные батареи

С начала текущего отопительного сезона суды в Волгоградской области выписали УК и ресурсоснабжающим организациям штрафы на сумму более 3,5 млн рублей за некачественное отопление. Жильцы также получили перерасчет в размере 2,9 млн рублей за холодные батареи в квартирах минувшей зимой, сообщили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.
Наряду с отоплением жители Волгоградской области жаловались в инспекцию на плохую уборку дворов от снега, наледи и сосулек. В декабре-феврале контролирующий орган получил 2,7 тысяч обращений. С начала зимы сотрудники Госжилнадзора проверили дворы 4335 многоквартирных домов, в 444 они нашли нарушения, в связи с чем возбуждено 59 административных дел в отношении нерадивых УК.
Напомним, пожаловаться в Госжилнадзор на плохую работу УК жители Волгоградской области могут дистанционно через ГИС ЖКХ или бумажным письмом по адресу: г. Волгоград, ул. Козловская, 39А.