Всем в парк: волгоградский ЦПКиО открывает сезон

Общество 24.03.2022 21:18
24.03.2022 21:18
Теплая погода располагает к длительным прогулкам на свежем воздухе. Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде сегодня объявил о начале сезона и анонсировал то, чем собирается удивлять посетителей.- В этом сезоне будем открывать «Ниагару» и водоем на 2,5 тыс.кв.м. Сейчас активно ведутся строительные работы. С начала апреля будем уже сажать совместно с семьями с детьми фамильные деревья в рамках проекта «Мой парк». Всего планируем высадить около 250-300 крупномерных лиственных деревьев за весну, - сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин.
Напомним, что в ЦПКиО устанавливают водный аттракцион «Ниагара» с горками высотой 4 и 12 метров, по которым отдыхающие смогут скатываться в бассейн на специальных лодочках. Параллельно в компания-инвестор на площади 2,5 тысячи кв.м. обустраивает еще один водный объект - детский бассейн на участке рядом со стадионом «Волгоград Арена».
В прошлом году ЦПКиО посетило около 670 тысяч человек.
Фото: администрация ЦПКиО
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