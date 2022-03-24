Ставка ипотеки с господдержкой с 1 апреля станет 12%, до 31 марта – 2,75%

Общество 24.03.2022 16:26 Реклама
24.03.2022 16:26 Реклама
Льготная ипотечная программа с господдержкой под 2,75% годовых работает до конца марта. С 1 апреля ставка вырастет до 12%. При этом в Волгограде лимит выдаваемых средств увеличится до 6 миллионов.
Как сообщил ИА «Высота 102» застройщик микрорайона «Долина», при этих условиях по приблизительным подсчетам ежемесячный платеж станет в 1,5 раза больше.
«Микрорайон Долина – это прежде всего доступное жильё и, несмотря ни на что, остается именно таким. Мы делаем всё, чтобы волгоградцы жили в комфортных квартирах и современном микрорайоне», – отмечают в компании.
Долина – это проект комплексной застройки в Советском районе Волгограда. Уже сейчас там 3 детских сада, школа на 1000 мест, спортивные и детские площадки в каждом дворе, парки и грандиозные площади озеленения – настоящий эко микрорайон в черте города.
В планах – увеличение масштабов строительства: еще одна школа на полторы тысячи мест, поликлиника и детский сад. Также уже в этом году начнется строительство новой четырёх полосной дороги, которая напрямую соединит Долину и Вторую продольную магистраль.
Долина – это стратегия комплексного и надежного подхода к строительству.
Застройщик Долины DARS DEVELOPMENT входит в ТОП 50 застройщиков России по версии ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков). В данный момент DARSDEVELOPMENT 8 проектов в Волгограде, Ульяновске и Уфе.
Как успеть воспользоваться ипотечным предложением по ставке 2,75% расскажут специалисты по телефону в Волгограде(8442) 51-11-15.
Читать новости и быть на связи:
Телеграм https://t.me/dars_vlg
Вконтакте https://vk.com/dolinavlg
Реклама
Мировые суды Волгоградской области надеются закупить офисную бумагу по 264 рубля24.03.2022 17:27
Общество 24.03.2022 17:27
В волгоградских магазинах появилась соцкапуста за 100 рублей24.03.2022 15:16
Общество 24.03.2022 15:16
В Волгограде до речпорта продлят маршрут №31к24.03.2022 15:09
Общество 24.03.2022 15:09
В Волгоградской области снизилось производство яиц24.03.2022 14:18
Общество 24.03.2022 14:18
Еще двое военных из Волгоградской области погибли на Украине24.03.2022 14:17
Общество 24.03.2022 14:17
В Волгограде ликвидировали последствия февральского пожара в школе24.03.2022 14:05
Общество 24.03.2022 14:05
На 100 меньше: заболеваемость ковидом резко упала в Волгоградской области24.03.2022 11:59
Общество 24.03.2022 11:59
Gismeteo прогнозирует сильный шторм в Волгограде на ближайшие выходные24.03.2022 11:58
Общество 24.03.2022 11:58
Волгоградцы спасли питомцев приюта «Догшанс» от голодной смерти24.03.2022 11:36
Общество 24.03.2022 11:36
В Волгограде снесли построенную 67 лет назад двухэтажку24.03.2022 11:03
Общество 24.03.2022 11:03
Стало известно, кто из волгоградцев чаще всего делает антикризисные заначки24.03.2022 09:45
Общество 24.03.2022 09:45
Губернатор Бочаров собрался в Городищенский район Волгоградской области24.03.2022 09:28
Общество 24.03.2022 09:28
В сотнях домов шести районов Волгограда 24 марта отключат свет24.03.2022 08:07
Общество 24.03.2022 08:07
И посеем, и пожнём: в Волгоградской области запаслись семенами и рассадой24.03.2022 07:03
Общество 24.03.2022 07:03
Волгоградцам выдали почти 600 разрешений на весеннюю охоту23.03.2022 21:53
Общество 23.03.2022 21:53
Реклама