Ставка ипотеки с господдержкой с 1 апреля станет 12%, до 31 марта – 2,75%





Льготная ипотечная программа с господдержкой под 2,75% годовых работает до конца марта. С 1 апреля ставка вырастет до 12%. При этом в Волгограде лимит выдаваемых средств увеличится до 6 миллионов.

Как сообщил ИА «Высота 102» застройщик микрорайона «Долина», при этих условиях по приблизительным подсчетам ежемесячный платеж станет в 1,5 раза больше.

«Микрорайон Долина – это прежде всего доступное жильё и, несмотря ни на что, остается именно таким. Мы делаем всё, чтобы волгоградцы жили в комфортных квартирах и современном микрорайоне», – отмечают в компании.

Долина – это проект комплексной застройки в Советском районе Волгограда. Уже сейчас там 3 детских сада, школа на 1000 мест, спортивные и детские площадки в каждом дворе, парки и грандиозные площади озеленения – настоящий эко микрорайон в черте города.





В планах – увеличение масштабов строительства: еще одна школа на полторы тысячи мест, поликлиника и детский сад. Также уже в этом году начнется строительство новой четырёх полосной дороги, которая напрямую соединит Долину и Вторую продольную магистраль.

Долина – это стратегия комплексного и надежного подхода к строительству.





Застройщик Долины DARS DEVELOPMENT входит в ТОП 50 застройщиков России по версии ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков). В данный момент DARSDEVELOPMENT 8 проектов в Волгограде, Ульяновске и Уфе.

Как успеть воспользоваться ипотечным предложением по ставке 2,75% расскажут специалисты по телефону в Волгограде(8442) 51-11-15.

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