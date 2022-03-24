Общество

Ставка ипотеки с господдержкой с 1 апреля станет 12%, до 31 марта – 2,75%

Общество 24.03.2022 16:26 Реклама
24.03.2022 16:26 Реклама


Льготная ипотечная программа с господдержкой под  2,75% годовых работает до конца марта. С 1 апреля ставка вырастет до 12%. При этом в Волгограде лимит выдаваемых средств увеличится до 6 миллионов. 
Как сообщил ИА «Высота 102» застройщик микрорайона «Долина», при этих условиях по приблизительным подсчетам ежемесячный платеж станет в 1,5 раза больше.
«Микрорайон Долина – это прежде всего доступное жильё и, несмотря ни на что, остается именно таким. Мы делаем всё, чтобы волгоградцы жили в комфортных квартирах и современном микрорайоне», – отмечают в компании.
Долина – это проект комплексной застройки в Советском районе Волгограда. Уже сейчас там 3 детских сада, школа на 1000 мест, спортивные и детские площадки в каждом дворе, парки и грандиозные площади озеленения – настоящий эко микрорайон в черте города.

В планах – увеличение масштабов строительства: еще одна школа на полторы тысячи мест, поликлиника и детский сад. Также уже в этом году начнется строительство новой четырёх полосной дороги, которая напрямую соединит Долину и Вторую продольную магистраль. 
Долина – это стратегия комплексного и надежного подхода к строительству.

Застройщик Долины DARS DEVELOPMENT входит в ТОП 50 застройщиков России по версии ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков). В данный момент DARSDEVELOPMENT 8 проектов в Волгограде, Ульяновске и Уфе.
Как успеть воспользоваться ипотечным предложением по ставке 2,75% расскажут специалисты по телефону в Волгограде(8442) 51-11-15.
Читать новости и быть на связи:
Телеграм  https://t.me/dars_vlg
Вконтакте https://vk.com/dolinavlg

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