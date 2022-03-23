В Волгограде 23 марта начальник регионального главка МВД России генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко проверил готовность личного состава к участию в предстоящем Параде Победы. Как сообщили ИА "Высота 102", во время строевого смотра руководитель главка принял доклады командиров парадных расчетов, отметив выправку и ношение форменного обмундирования сотрудников, знание и выполнение команд.

Напомним, что в 2021 году 9 мая парадный расчет сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области впервые принял участие в военном параде Победы. По площади Павших Борцов торжественным маршем прошли регулировщицы в форме военных лет, взвод сотрудников полиции, экипированный в форму сотрудников правопорядка 40-х годов, марширующий под знаменем 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, а также учащиеся специализированных полицейских классов.

Сотрудники волгоградской полиции, кадеты примут участие в торжественных мероприятиях и в этом году в случае снятия ограничений.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области