Первые КАМАЗы с посылками военным отправились из Волгограда на Украину







В Волгограде сегодня, 23 марта, от Площади Павших борцов отправились первые автомобили КАМАЗ с посылками военнослужащим, выполняющим свой долг на Украине. Как сообщили организаторы акции В Волгограде сегодня, 23 марта, от Площади Павших борцов отправились первые автомобили КАМАЗ с посылками военнослужащим, выполняющим свой долг на Украине. Как сообщили организаторы акции

«Тепло из дома» ИА

«Высота 102»

, жители региона собрали для солдат и сотрудников правоохранительных органов тонны сувениров и гостинцев, тысячи писем со словами поддержки написали волгоградские школьники.

Грузовики с гостинцами проследуют на Украину в сопровождении бойцов Росгвардии.

— Управление оказывает содействие в доставке гуманитарного груза для военнослужащих и сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции, — сообщил информагентству замначальника регионального управления Росгвардии Андрей Пономарев.





Напомним, что акция организована в Волгоградской области в поддержку военнослужащих и сотрудникам правоохранительных органов из Волгоградской области, участвующим в спецоперации. Акция, инициаторами которой выступили жители Волгоградской области, была поддержана губернатором Андреем Бочаровым на встрече с руководителями общественных объединений.

Сбор посылок для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов продолжается в Волгограде. Ранее информагентство сообщало адреса, куда горожане могут приносить письма, сувениры и гостинцы. Всего за неделю силами обычных горожан, коммерческих и общественных организаций в Волгограде собрали больше 30 тонн гуманитарной помощи.

Акцию координирует волгоградское отделение Союза женщин России — сбор продолжается.