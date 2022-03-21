Волгоградцев зовут поддержать теплом военных на Украине: список пунктов приема посылок

В Волгограде сегодня, 21 марта, назвали адреса, куда жители в рамках акции «Тепло из дома» могут приносить письма и сувениры для военнослужащих, исполняющих долг на Украине. Как стало известно ИА "Высота 102", весточки солдатам принимают в школах, администрациях и ДК Волгограда.
Тракторозаводский район:
- МОУ СШ № 3 Тракторозаводского района Волгограда – пр. Ленина, д. 197Б
Краснооктябрьский район:
- Администрация Краснооктябрьского района Волгограда – пр. Ленина, 119, 1 подъезд
Дзержинский район:
- Культурно-досуговый комплекс 21 век – ул. Савкина, д. 8.
Центральный район:
- Молодежный центр «Родина» - ул. Невская, д. 13 с 8.00 до 18.00;
- Центр социального обслуживания населения – ул. Голубинская, д. 18.
Ворошиловский район:
- Дом Культуры Ворошиловского района Волгограда – ул. КИМ, д. 5.
Советский район:
- МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда – ул. Даугавская, д. 1.
Кировский район:
- МУК Дом культуры Патриот – ул. Курчатова, д. 18.
Красноармейский район:
- ДУ Судоверфь – ул. Гражданская, д.64.
Сбор координирует Волгоградское отделение союза женщин России. Уточнить информацию можно по телефонам 8(8442) - 38-01-52 и 8-937-709-26-10.
Напомним, что инициированную в Волгограде акцию на минувшей неделе поддержал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Фото: ИА "Высота 102"