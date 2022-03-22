Общество

Некогда процветавший Камышинский хлебокомбинат распродают по частям

Общество 22.03.2022 16:11
22.03.2022 16:11


Имущество АО «Камышинский хлебокомбинат», признанного банкротом в декабре 2020 года, выставлено на торги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение о проведении торгов, в списке 75 лотов на общую сумму 11,8 миллиона рублей. С молотка уходят не только производственный корпус на проспекте Ленина, 4 в городе Камышине Волгоградской области, но и транспортные средства, различное оборудование, недостроенные киоски, склады, проходные комбината и прочее имущество. 

Организатором торгов выступает конкурсный управляющий АО «Камышинский хлебокомбинат» Сергей Змейков, действующий на основании решения арбитражного суда Волгоградской области от 15 сентября 2021 года. 

Торги проводятся в форме открытого аукциона. Победителем будет признан участник, который предложит наиболее высокую цену по каждому лоту.

По данным системы СПАРК, конкурсное производство на АО «Камышинский хлебокомбинат» было открыто 17 декабря 2020 года. В отношении должника есть действующее решение ФНС о приостановлении операций по счетам.

Основной вид деятельности юридического лица - производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Владельцем АО «Камышинский хлебокомбинат» является администрация городского округа - город Камышин, которая имеет 100% доли в уставном капитале. 

В 2020 году среднесписочная численность работников на предприятии составляла 9 человек. 

Отметим, что некогда процветающий хлебокомбинат в Камышине стал испытывать финансовые трудности в 2019 году. До этого периода предприятие работало с прибылью. По итогам 2019 года убыток от продаж составил 18,3 миллиона рублей, в 2020 году - 12,3 миллиона. Так, за два года чистая норма прибыли упала на 193,53%, а выручка снизилась на 67,26%. 

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