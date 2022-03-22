Полиция опубликовала видео с волгоградцем, отоварившимся по чужой карте

Полиция в Волгограде разыскивает мужчину, который нашел потерянную карту Visa и закупился по ней в супермаркетах и аптеке в микрорайоне Тулака. Подозреваемый попал на кадры камер наблюдения, когда выбирал и оплачивал лекарства, сообщили в УМВД России по городу Волгограду.
С заявлением о потере банковской карты золотого цвета в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Ей пришло несколько уведомлений о списании средств на общую сумму более 6 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что потерянной картой злоумышленник расплатился в сетевых магазинах и аптеке, где работали камеры видеонаблюдения.
Подозреваемый в момент покупки был одет в темно-синий комбинезон, серую шапку, светлые кроссовки, на лице была маска черного цвета. Мужчине на вид 45-50 лет, рост 175-180 см.
Граждан, располагающих информацией о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции в Советском районе по телефонам: 8 (8442) 46-51-15, 8 (8442) 93-76-26. Анонимность и конфиденциальность сведений гарантирована.