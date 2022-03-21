Волгоградцам отменили маски на вокзале и в поездах

Сегодня, 21 марта, жителям Волгоградской области на ж/д вокзалах и поездах дальнего следования больше не нужны защитные маски. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале РЖД.

— Отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах, — цитирует ИА «Высота 102» текст заявления.

Снятие ограничений обусловлено стабилизацией ситуаций с заболеваемостью коронавирусом. В РЖД добавили, что по-прежнему будет проводиться обработка вагонов и контактных поверхностей. Ранее сообщалось о поручении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова проработать корректировку действующих в регионе антиковидных ограничений.

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