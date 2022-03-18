Общество

Волгоградцы устали от масочного режима

Общество 18.03.2022 10:41
18.03.2022 10:41


Волгоградцы устали от требования носить маски. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Так, выяснилось, что жители Волгограда больше всего среди россиян поддерживают отмену масочного режима.  

Исследование показало, что не хотят использовать средства индивидуальной защиты 7 из 10 россиян, каждый десятый готов носить маски везде. 

Между тем, в ряде регионов России уже  отменен масочный режим. Волгоградская область в это число не входит. 68% представителей экономически активного населения поддерживает подобные решения, 15% — против, 17% воздержались. Мужчины поддерживают отмену ношения медицинских масок активнее женщин (72 и 63% соответственно). Больше всего же сторонников отмены масочного режима — среди антипрививочников (73%).

В Волгограде 72% опрошенных поддерживают отмену масочного режима, это самый высокий показатель по стране. 12% опрошенных из города, напротив, не согласны с этим решением, а еще 16% затруднились дать однозначный ответ.

При этом только 10% горожан отметили, что будут продолжать носить медицинскую маску в общественных местах после отмены масочного режима в регионе. 68% жителей Волгограда сказали, что не будут этого делать. Каждый пятый (20%) волгоградец признался, что будет носить маску в некоторых общественных местах. 5% затруднились ответить.


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