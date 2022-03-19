Бочаров: развитие Волгограда будет продолжено

Участники рабочего совещания подтвердили реализацию всех запланированных проектов развития. Была отмечена важность реализации проектов не только для развития Волгограда, но и всей Волгоградской области в целом, обеспечения работы предприятий и организаций реального сектора региональной экономики.
Общество 19.03.2022 14:13
19.03.2022 14:13
Участники рабочего совещания подтвердили реализацию всех запланированных проектов развития. Была отмечена важность реализации проектов не только для развития Волгограда, но и всей Волгоградской области в целом, обеспечения работы предприятий и организаций реального сектора региональной экономики.
Губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание по развитию Волгограда и инфраструктурных проектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в ходе встречи были рассмотрены предложения по развитию дорожной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также реализации инвестиционных программ.- Мы продолжаем нашу совместную работу с руководством Волгограда по формированию десятилетней программы развития столицы Волгоградской области. Обращаю ваше внимание, что модернизация, создание и развитие инфраструктуры города одинаково важны как для самого Волгограда, так и для всей Волгоградской области. Поэтому, несмотря на все трудности и сложности современного этапа, сохранить и реализовать запланированные проекты развития, а при необходимости расширить объем выполняемых задач — наша общая и приоритетная задача, — подчеркнул Андрей Бочаров.
Участники рабочего совещания подтвердили реализацию всех запланированных проектов развития. Была отмечена важность реализации проектов не только для развития Волгограда, но и всей Волгоградской области в целом, обеспечения работы предприятий и организаций реального сектора региональной экономики.
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