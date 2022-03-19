Общество

Бочаров: развитие Волгограда будет продолжено

Общество 19.03.2022 14:13
19.03.2022 14:13


Губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание по развитию Волгограда и инфраструктурных проектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в ходе встречи были рассмотрены предложения по развитию дорожной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также реализации инвестиционных программ.
- Мы продолжаем нашу совместную работу с руководством  Волгограда по формированию десятилетней программы развития столицы Волгоградской области. Обращаю ваше внимание, что модернизация, создание и развитие инфраструктуры города одинаково важны как для самого Волгограда, так и для всей Волгоградской области. Поэтому, несмотря на все трудности и сложности современного этапа, сохранить и реализовать запланированные проекты развития, а при необходимости расширить объем выполняемых задач — наша общая и приоритетная задача, — подчеркнул Андрей Бочаров.
Участники рабочего совещания подтвердили реализацию всех запланированных проектов развития. Была отмечена важность реализации проектов не только для развития Волгограда, но и всей Волгоградской области в целом, обеспечения работы предприятий и организаций реального сектора региональной экономики.


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
19.03.2022 18:37
Общество 19.03.2022 18:37

0
Далее
Общество
19.03.2022 17:23
Общество 19.03.2022 17:23

0
Далее
Общество
19.03.2022 15:06
Общество 19.03.2022 15:06

0
Далее
Общество
19.03.2022 12:01
Общество 19.03.2022 12:01

0
Далее
Общество
19.03.2022 10:58
Общество 19.03.2022 10:58

0
Далее
Общество
19.03.2022 09:15
Общество 19.03.2022 09:15

0
Далее
Общество
19.03.2022 08:44
Общество 19.03.2022 08:44

0
Далее
Общество
19.03.2022 08:14
Общество 19.03.2022 08:14

0
Далее
Общество
18.03.2022 20:26
Общество 18.03.2022 20:26

0
Далее
Общество
18.03.2022 20:25
Общество 18.03.2022 20:25

0
Далее
Общество
18.03.2022 20:02
Общество 18.03.2022 20:02

0
Далее
Общество
18.03.2022 18:21
Общество 18.03.2022 18:21

0
Далее
Общество
18.03.2022 17:06
Общество 18.03.2022 17:06

0
Далее
Общество
18.03.2022 16:40
Общество 18.03.2022 16:40

0
Далее
Общество
18.03.2022 16:33
Общество 18.03.2022 16:33

0
Далее

Лента новостей

19:17
В РФ с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%Смотреть фотографии
18:37
Кабмин выделил Волгоградской области 400 миллионов на поддержку рынка трудаСмотреть фотографии
17:23
В Волгоградстате нашли сахар за 58 рублейСмотреть фотографии
16:18
Восьмое поражение подряд: волгоградский «Ротор» проиграл "Акрону" - 0:1Смотреть фотографии
15:06
Волгоградцам предлагают выбрать имена пуме, львятам и мартышкеСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде раскрыли зверское убийство двух мужчинСмотреть фотографии
14:13
Бочаров: развитие Волгограда будет продолженоСмотреть фотографии
12:19
На заводе в Волгограде нашли порубленное тело рабочегоСмотреть фотографии
12:01
«Он не ушел»: в Волгоградской области выросла заболеваемость коронавирусомСмотреть фотографии
11:15
Буйный муж пациентки напал на врача психкареты в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Реконструкцией прогулочной части набережной займется волгоградская фирмаСмотреть фотографии
10:41
На митинге "Крымская весна" задержали волгоградца с антивоенным плакатомСмотреть фотографии
09:29
Волгоградец пострадал в ДТП с автобусомСмотреть фотографии
09:22
В перевернувшейся машине под Волгоградом погиб таксистСмотреть фотографии
09:15
Подросток из Луганска стал гражданином РФ в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:09
В Волжском сгорел мясной павильонСмотреть фотографии
08:44
В Волгоградстате проигнорировали новые цены на продуктыСмотреть фотографии
08:14
Более 100 домов в Волгограде останутся 19 марта без светаСмотреть фотографии
21:41
Сильные ночные заморозки не спешат покидать Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:03
Волгоградцы пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте»Смотреть фотографии
20:26
Подполковник из Волгограда Александр Блинов погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
20:25
Буква Z засияла на фасаде гостиницы «Ахтуба» в ВолжскомСмотреть фотографии
20:02
Обживаются и проявляют характер: журналисты навестили спасенных полицейскими в Волгограде экзотических зверейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:21
ДТП с 4 автомобилями отрезали дорогу из центра Волгограда на АнгарскийСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
В Волгограде пересчитали участников митинга в честь воссоединения с КрымомСмотреть фотографии
17:33
Банда расхитителей багажа в аэропорту Волгограда уезжает в колониюСмотреть фотографии
17:06
Раритетные авто и огромная буква Z: в Волгоградской области автопробегом поддержали военныхСмотреть фотографии
16:40
Суд в Волгограде признал неприличной рекламу сушиСмотреть фотографии
16:33
Депутаты, пенсионеры и студенты: на «Крымскую весну» в Волгограде пришли тысячи человекСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 