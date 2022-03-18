Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на проспекте Ленина в Волгограде

Происшествия 18.03.2022 19:31
18.03.2022 19:31


В Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина в районе торгово-развлекательного комплекса "Европа Сити Молл" вечером 18 марта произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", столкнулись по меньшей мере шесть автомобилей отечественного и иностранного производства. 


— Авария произошла на проспекте Ленина по направлению в центр Волгограда, — сообщает корреспондент информагентства.  Судя о всему, без пострадавших, потому что на месте нет бригад скорой помощи. Нет на месте аварии пока и сотрудников ГИБДД.  

Уточняется, что марки автомобилей, попавших в ДТП, — Renault Duster, Hyundai Sonata, Honda CRV, Hyundai Elantra, Lada Kalina.


Эта авария, а также ДТП на Дворце спорта вызвали серьезную пробку на проспекте Ленина. Протяженность транспортного затора на этот час по направлению  в центр составляет более километра. 

Часом ранее ИА "Высота 102" сообщало о столкновении четырех машин на улице Глубокоовражной

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