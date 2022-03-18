Происшествия

ДТП с 4 автомобилями отрезали дорогу из центра Волгограда на Ангарский

Происшествия 18.03.2022 18:21
18.03.2022 18:21


Два дорожно-транспортных происшествия на улице Глубокоовражной в Центральном районе Волгограда стали причиной серьезной пробки вечером 18 марта. Как сообщает ИА "Высота 102", аварии произошли на одном участке. Второе ДТП случилось, когда водители пытались объехать уже столкнувшиеся авто. 



В распоряжении информагентства появилась запись с камер наблюдения, на которой запечатлен  момент второго столкновения автомобилей. Оба водителя надеялись проскочить перекресток, однако сами же угодили в западню.

По данным онлайн-сервиса, сейчас на Глубокоовражной скорость движения транспорта не превышает пяти километров в час. Пробкой уже скованы улицы Симбирская и Коммунистическая. 

Скриншот: Яндекс. Карты
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Происшествия
18.03.2022 10:34
Происшествия 18.03.2022 10:34

0
Далее
Происшествия
18.03.2022 09:24
Происшествия 18.03.2022 09:24

0
Далее
Происшествия
17.03.2022 18:01
Происшествия 17.03.2022 18:01

0
Далее
Происшествия
17.03.2022 14:41
Происшествия 17.03.2022 14:41

0
Далее
Происшествия
17.03.2022 11:22
Происшествия 17.03.2022 11:22

0
Далее
Происшествия
17.03.2022 10:42
Происшествия 17.03.2022 10:42

0
Далее
Происшествия
17.03.2022 10:25
Происшествия 17.03.2022 10:25

0
Далее
Происшествия
16.03.2022 19:48
Происшествия 16.03.2022 19:48

0
Далее
Происшествия
16.03.2022 12:17
Происшествия 16.03.2022 12:17

0
Далее
Происшествия
16.03.2022 11:06
Происшествия 16.03.2022 11:06

0
Далее
Происшествия
16.03.2022 11:02
Происшествия 16.03.2022 11:02

0
Далее
Происшествия
16.03.2022 09:50
Происшествия 16.03.2022 09:50

0
Далее
Происшествия
15.03.2022 11:31
Происшествия 15.03.2022 11:31

0
Далее
Происшествия
15.03.2022 10:57
Происшествия 15.03.2022 10:57

0
Далее
Происшествия
15.03.2022 10:48
Происшествия 15.03.2022 10:48

0
Далее

Лента новостей

18:21
ДТП с 4 автомобилями отрезали дорогу из центра Волгограда на АнгарскийСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
В Волгограде пересчитали участников митинга в честь воссоединения с КрымомСмотреть фотографии
17:33
Банда расхитителей багажа в аэропорту Волгограда уезжает в колониюСмотреть фотографии
17:06
Раритетные авто и огромная буква Z: в Волгоградской области автопробегом поддержали военныхСмотреть фотографии
16:40
Суд в Волгограде признал неприличной рекламу сушиСмотреть фотографии
16:33
Депутаты, пенсионеры и студенты: на «Крымскую весну» в Волгограде пришли тысячи человекСмотреть фотографии
16:08
Ольга Зубарева отменила обязательную вакцинацию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:59
СК России разъяснил новый закон о фейках и дискредитации армииСмотреть фотографии
15:50
«Это отстой!»: маршрутки из Волжского тормознут на Нижнем Тракторном в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Генпрокуратура заявила о неоправданном росте цен на продукты и товарыСмотреть фотографии
15:11
Жителя Волгограда посреди улицы забили металлической трубойСмотреть фотографии
14:49
Роскомнадзор потребовал от Google прекратить транслировать угрозы россиянам на YouTubeСмотреть фотографии
14:45
Звёздная битва за «Здоровое питание школьников» пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:18
Валерия Кроман второй раз стала главой Центрального района ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
Бочаров призвал на помощь представителей федеральных ведомств и силовиковСмотреть фотографии
13:59
Суд в Волгограде оставил в колонии пятерых последователей Свидетелей ИеговыСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде заявили об отсутствии критических перебоев с прокладкамиСмотреть фотографии
13:03
Налоговые органы советуют волгоградцам следить за долгами по SMSСмотреть фотографии
12:32
Бочаров встретится с руководителями волгоградских подразделений федеральных ведомствСмотреть фотографии
12:28
Волгоградские полицейские вскрыли аферу с продажей дорогих автозапчастейСмотреть фотографии
12:08
«Его знали все бабушки»: в Волгоградской области простятся с погибшим в страшном ДТП соцработникомСмотреть фотографии
12:02
Погибшего на Украине уроженца Волгоградской области представили в Ордену Мужества посмертноСмотреть фотографии
11:53
Коронавирус медленно сдает позиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
Росприроднадзор хочет найти хозяина изъятых в Волгограде экзотических животныхСмотреть фотографии
11:01
Пенсионерка из Волжского отсудила у «Радежа» 300 тысяч за перелом бедраСмотреть фотографии
11:00
Волгоградское УФАС отправило 29 угрожающих писем продавцам продуктовСмотреть фотографии
10:57
KION покажет волгоградским зрителям новый сериал Валерии Гай Германики о женской борьбе за справедливостьСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы устали от масочного режимаСмотреть фотографии
10:34
Авто с уснувшим водителем вылетело с дороги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа активизируют работу по развитию зеленого фондаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 