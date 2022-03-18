ДТП с 4 автомобилями отрезали дорогу из центра Волгограда на Ангарский

Два дорожно-транспортных происшествия на улице Глубокоовражной в Центральном районе Волгограда стали причиной серьезной пробки вечером 18 марта. Как сообщает ИА "Высота 102", аварии произошли на одном участке. Второе ДТП случилось, когда водители пытались объехать уже столкнувшиеся авто.





В распоряжении информагентства появилась запись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент второго столкновения автомобилей. Оба водителя надеялись проскочить перекресток, однако сами же угодили в западню.

По данным онлайн-сервиса, сейчас на Глубокоовражной скорость движения транспорта не превышает пяти километров в час. Пробкой уже скованы улицы Симбирская и Коммунистическая.