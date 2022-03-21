АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: преимущества дистанционных услуг очевидны





Жители Волгограда и области могут дистанционно получить услуги по вопросам начисления и оплаты, открытию и закрытию лицевых счетов, передачи показаний счётчиков и много другое. Сделать это можно с любого устройства с выходом в интернет. Каким образом можно воспользоваться онлайн-услугами, ИА «Высота 102» рассказали в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Виртуальный помощник

Виртуальный помощник – это чат-бот, он отвечает на часто задаваемые вопросы. Воспользоваться его консультациями можно на официальном сайте компании www.ivc34.ru и в аккаунте ИВЦ ЖКХ в Telegram https://t.me/ivc34_bot





Личный кабинет абонентов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

Личный кабинет – один из самых удобных и востребованных онлайн-сервисов.

Регистрация в личном кабинете lk.ivc34.ru открывает широкий функционал для потребителя:

– передавать показания;

– оплачивать услуги;

– увидеть детализацию начислений;

– найти архив квитанций;

– отправлять документы в адрес АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Так, например, если жителю после проведенной поверки индивидуальных приборов учета нужно передать документы, надо зайти на сайт ИВЦ (www.ivc34.ru раздел «Жителям» Бланки документов), скачать необходимое заявление, заполнить его и вместе с актами о проведенной поверке отправить пакет документов через личный кабинет в блоке «Обращения».

Регистрация занимает не более 5 минут. Сделать это можно на главной странице сайта, воспользовавшись специальной кнопкой.





Порядок регистрации:

– ввести адрес электронной почты и номер мобильного телефона, на который придёт смс с кодом подтверждения;

– поставить галочки, подтверждающие, что вы ознакомлены с положением №152-ФЗ «О персональных данных» и согласны на обработку информации о вас.

– нажать кнопку «Зарегистрироваться»;

– в открывшемся окне необходимо ввести код из смс.

Мобильное приложение АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

Весь функционал личного кабинета также доступен в мобильном приложении «ИВЦ ЖКХ». Для этого надо скачать на телефон специальное мобильное приложения в Play Market для операционных систем Android, Apple Store для iOS.

Электронный почтовый ящик для обращений жителей orn@ivc34.ru.

Специально для удобства жителей Волгограда и области работает электронный ящик orn@ivc34.ru. На эту электронную почту без регистрации можно отправить вопросы или документы.

«Дистанционные онлайн ресурсы позволяют абонентам по многим вопросам получать консультацию или услугу «здесь и сейчас», что, безусловно, экономит время, так как отпадает необходимость звонить в справочную службу для записи и приходить на прием», – отмечают в компании.



