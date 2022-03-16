Общество

Суд в Волгограде ликвидировал местную мусульманскую организацию

Общество 16.03.2022 20:08
16.03.2022 20:08


Волгоградский областной суд принял решение о ликвидации местной мусульманской религиозной организации «Махалля» №2136 р.п Быково регионального духовного управления мусульман Волгоградской области при ЦДУМ России. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение.
С исковым заявлением о ликвидации организации и исключении сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц обратилось управление Министерства юстиции РФ по Волгоградской области. Поводом, как отмечается в документах суда, стали неоднократные нарушения организацией действующего законодательства, которые после двух предупреждений, вынесенных в ее адрес, не были устранены.
В частности, указывается, что в нарушение федерального законодательства организация своевременно не информировала уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Документы, которые направлялись на адрес организации до нее не доходили и возвращались назад. Проверка показала, что организация отсутствует по адресу, указанному в сведениях о ней. Также не актуализировались сведения об учредителях. Требования об устранении нарушений религиозная организация оставила без ответа.
Суд удовлетворил иск регионального управления Минюста РФ. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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