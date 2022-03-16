Происшествия

В Волгограде нарушитель ПДД попался на краже шести чугунных люков

Происшествия 16.03.2022 12:17
16.03.2022 12:17


Двое студентов 4 курса техникума в Волгограде стали фигурантами уголовного дела о краже – их подозревают в похищении шести чугунных люков в Красноармейском районе. Украденные предметы полицейские обнаружили случайно, когда остановили автомобиль студента за нарушение ПДД, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Экипаж нес службу на юге Волгограда, когда заметил нарушителя. При общении с 23-летним водителем и 21-летним пассажиром инспектор заметил, что оба сильно нервничают, после чего принял решение досмотреть остановленный ВАЗ-2109. В багажнике машины лежали шесть металлических люков, студенты отказались объяснять, откуда они взялись.

На место вызвали оперативников, которые выяснили, что найденные в автомобиле люки пропали с колодцев на улицах Олимпийской и Мачтозаводской. После этого юноши сознались, что они действительно украли чугунные предметы, чтобы сдать их на металлолом. Ущерб от их действий составил 44 тысячи рублей. Сейчас подозреваемые в краже находятся под подпиской о невыезде.

В компании «Концессии водоснабжения» отметили, что чугунные люки, срок службы которых составляет не менее 20 лет, редко успевают полностью выработать его. Кражи с последующей сдачей на металлолом – не редкость, при этом злоумышленники не думают о том, что в открытый колодец может упасть человек. При этом ворам грозит до 5 лет колонии.

– Компания продолжает социальную инициативу и призывает горожан сообщать обо всех открытых люках вне зависимости от их принадлежности к водоканалу, – прокомментировали в «Концесссиях». – Заявку на открытый люк можно передать в круглосуточный Контакт-центр по телефону 99-67-96. Кроме того, сотрудники компании принимают заявки от жителей в группах «Закроем люки, Волгоград!» во всех социальных сетях.  При обращении в водоканал необходимо максимально точно описать местонахождение открытого люка, а при малейшем подозрении на совершающееся воровство немедленно звонить в полицию.

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