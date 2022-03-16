Экономика

В Волгоградской области стали больше производить масла и мяса

Экономика 16.03.2022 10:23
16.03.2022 10:23


В Волгоградской области объем производства пищевых продуктов вырос в январе 2022 года  по отношению к аналогичному периоду 2021 года на 2,8%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Небольшое падение зафиксировано лишь в производстве макаронных изделий. 
Так, в первом месяце этого года выпущено 809,6 тыс. банок плодоовощных консервов, что выше уровня соответствующего периода прошлого года в 3,5 раза.
Произведено 296 тонн сливочного масла (относительно января 2021 года увеличение составило 26,1%), молока (кроме сырого) - 3,2 тыс. тонн (на 10,5% больше, чем год назад), сметаны - 403,4 тонны (выше аналогичного периода 2021 года на 8,8%).
Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в январе этого года составило 10,1 тыс. тонн, что на 53,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
Изделий макаронных и аналогичных мучных изделий изготовлено 200,6 тонны, что ниже уровня января предыдущего года на 2,0%.
В январе 2022 года мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы произведено 1,8 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем в январе 2021 года.

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