В Волгоградской области стали больше производить масла и мяса





В Волгоградской области объем производства пищевых продуктов вырос в январе 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года на 2,8%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Небольшое падение зафиксировано лишь в производстве макаронных изделий.

Так, в первом месяце этого года выпущено 809,6 тыс. банок плодоовощных консервов, что выше уровня соответствующего периода прошлого года в 3,5 раза.

Произведено 296 тонн сливочного масла (относительно января 2021 года увеличение составило 26,1%), молока (кроме сырого) - 3,2 тыс. тонн (на 10,5% больше, чем год назад), сметаны - 403,4 тонны (выше аналогичного периода 2021 года на 8,8%).

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в январе этого года составило 10,1 тыс. тонн, что на 53,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Изделий макаронных и аналогичных мучных изделий изготовлено 200,6 тонны, что ниже уровня января предыдущего года на 2,0%.

В январе 2022 года мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы произведено 1,8 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем в январе 2021 года.



